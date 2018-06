Skidt år for kendt Nyborg-restauratør

Rasmus Kirk havde gang i mange projekter i 2017, men tjente ingen penge. Egenkapitalen gik i minus.

Rasmus Kirk Henriksen - kendt Nyborg-restauratør - havde et travlt 2017.

Men desværre stod de mange aktiviteter ikke mål med indtjeningen.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2017-regnskab.

Et underskud på 382.000 kroner - og en egenkapital i minus med 362.000 kroner - er det nedslående resultatet efter et år, hvor Nyborgs-restauratøren ud over sine faste forretningsben Restaurant Teglværksskoven og Ellinge Forsamlingshus - også har drevet restauranten i Sct. Knuds Goldklub og startet Street Food i Arkaden.

Forpagtningen i Sct. Knuds Golfklub er nu ophørt, og til september har Rasmus Kirk opsagt forpagtningen af Restaurant Teglværksskoven.

Ifølge ledelsesberetningen betegnes resultatet af selskabets drift som "ikke tilfredsstillende"

Men med en forventning om, at der atter kommer balance i driften.

- Der er tilvejebragt et fornødent finansielt beredskab til virksomhedens fortsatte drift, hedder det videre.

