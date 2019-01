Skifter fra Esbjerg til Middelfart Boldklub

Middelfart Boldklub har mandag underskrevet en to-årig kontrakt med den 28-årige forsvarsspiller Nikolaj Hagelskjær, som kommer til klubben fra Esbjerg fB.

- Tilgangen af Nikolaj ser jeg som endnu et skridt i den rigtige retning for Middelfart Boldklub. Vi får en gennemrutineret spiller ind i truppen, som via sit hverv som anfører i Esbjerg har været vant til at tage ansvar og gå forrest, siger direktør Søren Godskesen fra Middelfart Boldklub.

Nikolaj Hagelskjær har spillet i Esbjerg de seneste tre år, hvor det er blevet til 33 kampe i Superligaen og 26 i 1. division.

Inden da spillede han over 100 kampe for FC Fredericia og Vejle Boldklub i 1. division.

- Det er ikke hver dag at Middelfart har mulighed for at hente en spiller fra denne hylde, så da muligheden bød sig, var det med at slå til. Jeg har en klar forventning om at Nikolaj fra dag 1 vil byde ind på og uden for banen, og at han er med til at styrke os frem mod forårets vigtige kampe i 2. division, siger Søren Godskesen.

Ønsker mere spilletid

- Det er ingen hemmelighed at jeg det seneste halve år ikke har spillet så meget som jeg gerne ville i Esbjerg, så derfor ser jeg frem til en ny start i Middelfart, siger Nikolaj Hagelskjær om skiftet til Middelfart.

- Jeg har hørt meget godt om klubben gennem tidligere holdkammerater, så efter flere snakke med klubben var jeg ikke i tvivl om at det var stedet for mig. Jeg glæder mig til at komme i gang med træningen med mine nye holdkammerater, og jeg vil i hvert fald gøre mit til at klubben skal indfri målsætningen om at spille med om oprykning til 1. division, siger Nikolaj Hagelskjær.

Nikolaj Hagelskjær er allerede begyndt i klubben, og mandag eftermiddag trænede han sammen med resten af truppen.