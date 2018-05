Skimmelsvamp lukker stort fynsk gartneri

Champignongartneriet Egehøj Champignon lukker, og alle medarbejderne bliver fyret på mandag.

Et af Danmarks få store champignongartnerier lukker og slukker, og 50 personer står til at miste deres arbejde på mandag.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det store, nordfynske gartneri Egehøj Champignon har meddelt, at det stopper produktionen af champignon.

3F Nordhøjfyn oplyser til Fagbladet 3F, at medarbejderne på gartneriet onsdag er blevet orienteret om de påtænkte fyringer, som virksomheden vil gennemføre i næste uge.

- Stemningen er meget trist. Mange dygtige folk mister nu deres arbejde. Det er ærgerligt, at så mange arbejdspladser forsvinder, og produktionen af champignoner i Danmark falder meget markant. Det bliver ikke nemt for alle at få et nyt job i lokalområdet, hvor mange andre ufaglærte også står uden arbejde, siger Irene Christensen, faglig sekretær hos 3F Nordhøjfyn til fagbladet.

Mere end 50 års champignonproduktion

Det er ikke nogen ny producent, som må dreje nøglen og fyre medarbejdere. Faktisk har Egehøj Champignon produceret champignoner i Veflinge på Nordfyn i mere end 50 år.

Ifølge virksomhedens forklaring skyldes lukningen af Egehøj Champignon en skimmelsvamp, som ikke er mulig at fjerne. Skimmelsvampen er til stede i virksomhedens fremstilling af kompost til brug for produktionen af champignon.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren og ejeren af Egehøj Champignon.

