Skizofrene Jesper: - Jeg er mere end en diagnose

I ti år kæmpede Jesper Runge med skizofreni og ophold på psykiatriske afdelinger, uden at det for alvor lykkedes ham at komme ovenpå.

Men en dag ændrede det hele sig.

Han mødte en medarbejder i sundhedssystemet, som ikke kun så ham som patient med en diagnose, men som nærmere lagde mærke til, hvem Jesper Runge er som person.

Medarbejderen havde bemærket, at Jesper Runge var glad for at spille guitar og synge i de sene timer.

- Hun spurgte, hvorfor jeg ikke skrev tankerne ned og gjorde det til sange, fortæller han.

Det begyndte han at gøre, og det hjalp ham. Musikken gav ham mulighed for at komme ud med de tanker, der ellers rumsterede i hovedet.

Det afgørende vendepunkt for Jesper Runge kom, da han mødte denne medarbejder, der så hele mennesket og ikke blot diagnosen.

- Det er sådan, vi alle sammen gerne vil ses, siger han.

Og denne oplevelse kan de nikke genkendende til hos rådgivningscentret Mental Sundhed i Odense.

- Når vi møder nogen, der lytter, og vi kan mærke, de forstår os, så giver det grobund for, at vi kan bevæge os, lyder det fra Else Kirke, der er leder af Center for Mental Sundhed.

Netop det med at kunne se det hele menneske, man for eksempel som læge sidder over for, er noget af det et nyt forskningsprojekt beskæftiger sig med.

Kan litteratur give bedre samarbejde mellem patient og læge?

I et nyt forskningsprojekt vil SDU, OUH og TV 2/Fyn undersøge, om litteratur kan gøre medarbejdere i sundhedsvæsenet mere empatiske og skabe bedre samarbejde mellem patient og læge.

Projektet omfatter to skriveværksteder, en blog på TV 2/Fyn og en høring med debat og opsamling.

Mandag aften afholdes det første skriveværksted på Odense Universitetshospital. Dette værksted er rettet mod hospitalets personale og afvikles som en workshop, hvor deltagerne kommer til at arbejde sammen med litteraturprofessor Anne-Marie Mai og Iben Engelhardt Andersen fra Syddansk Universitet. Desuden deltager også forfatterne Klaus Lynggaard og Caroline Albertine Minor i workshoppen.

Det andet skriveværksted er åbent for alle interesserede.

Jesper Runge har oplevet sundhedssektoren som patient, og han har et bud på, hvordan sundhedsfagligt personale bør se patienterne.

- De skal være lyttende, og de skal se den person, de sidder over for. De skal huske, at det menneske, der sidder over for, engang har været et menneske, som har fungeret normalt, siger Jesper Runge.