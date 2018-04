Sklerose-ramte Erik vil spille på alle landets golfbaner

Efter ti år med sklerose har 65-årige Erik Kolmos indgået et væddemål. Han skal nå at spille på alle landets golfbaner inden udgangen af 2019.

Lige nu mangler han 72 golfbaner rundt omkring i landet, og derfor har han søgt om hjælp på Facebook, hvor invitationerne til et slag golf vælter ind fra folk.

Erik Kolmos er medlem af Odense Golfklub. Han har spillet golf i sammenlagt 30 år, men den sidste energi til at forfølge sin drøm kom fra en kammerat. De indgik et væddemål. Hvis ikke Erik når at spille på de 72 golfbaner, han mangler, skal han betale det tilskud, Lars Bendsen har givet til projektet, tilbage.

- Det giver jo incitament til at komme ud af starthullerne, når man indgår et væddemål med sin kammerat, siger Erik Kolmos.

Problematisk at komme rundt

Det er dog ikke altid lige nemt for Erik Kolmos at komme rundt på landets golfbaner.

Siden sklerosen for alvor satte ind for omkring ti år siden, er hans balanceevne blevet hæmmet. Derfor har Odense Kommune sat en golfscooter til rådighed for ham. Det er bare ikke alle golfbaner, der er designet til at kunne komme rundt med et køretøj.

Derfor styrketræner Erik Kolmos flere gange om ugen for at holde sin balance ved lige. Han har altid været en aktiv mand med arbejde på Hjemly Idrætsefterskole, ligesom han nægter at opgive sin langvarige karriere som badmintontræner til trods for, at det må foregå i en kørestol.

Erik Kolmos har et råd til folk, der bliver ramt af noget så voldsomt som sklerose.

- Mit råd er: tænk positivt og kom videre. Du er den nærmeste til at gøre noget.