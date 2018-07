Fynsk skodafstemning: Er Neymar en større skuespiller end DiCaprio?

Hver dag smider odenseanerne omkring 700 skodder på stien gennem Kongens Have. Men nu kan rygerne stemme med deres skodder i stedet for at smide dem på jorden.

Odense skal være en pæn og ren by, mener By- og Kulturforvaltningen. Derfor bliver der fra torsdag igangsat en række initiativer, der skal få rygerne i Odense til ikke at smide deres skodder på gader og i parker.

- Det handler om at reducere mængden af henkastet affald i Kongens Have - i særdeleshed cigaretskodder, siger siger Yngve Gregoriussen, der er projektleder hos firmaet WElearn.

Et af initiativerne er at opsætte to såkaldte ballot bins, hvor rygerne kan svare på et spørgsmål ved at smide deres skod ind i et lille hul under et svar på et spørgsmål.

- Vi sætter disse to ballot bins op i en testperiode henover sommeren, så vi kan måle deres effekt. Hvis den er god, kan de måske blive en del af et permanent udstyr, siger Yngve Gregoriussen, projektleder hos WElearn.

En ballot bin er reelt en skraldespand med to rum til cigaretter. Spørgsmålene bliver udskiftet af firmaet WElearn, som Odense Kommune laver forsøget i samarbejdet med.

Vejning af skodder

- Odense er en vidunderlig by, og den fortjener, at vi tager ansvar for at holde den ren og pæn. Det ser ikke godt ud med cigaretskodder eller henkastet affald i parkerne. Det kan vi gøre bedre, og måske kan nye metoder være med til at øge opmærksomheden. Derfor er jeg meget tilfreds med, at forvaltningen vil afprøve en række nye initiativer henover sommeren, så vi får mere fokus på at holde Odense ren i fællesskab, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Skodderne skal væk fra jorden og op i skraldespandene.

Spørgsmålene på de to ballot bins vil blive skiftet ud to gange om ugen. Ved opsætningen torsdag kan rygerne stemme, om Neymar fra det brasilianske fodboldlandshold eller Dicaprio er den største skuespiller.

På Odense Kommunes facebookside kan brugerne selv komme med forslag til nye spørgsmål, og det er også her, at afstemningsresultaterne vil blive offentliggjort.

- Vi vil ikke sidde og tælle skodder, men vi kan afgøre, hvilken svarmuilghed der har fået størst opbakning ved at veje mængden af skodder ud for svarmulighederne, forklarer Yngve Gregoriussen.

Udbredes til Munke Mose

Udover opsætning af ballot pins vil kommunen også forsøge at gøre Odense mere ren ved at uddele lommeaskebægre.

Lommeaskebægre Et lommeaskebæger er en folieforet lille pung til skodder. Cigaretten behøver ikke slukkes, men kan lægges tændt i lommeaskebæger, som herefter lukkes. Det er helt tæt, så der er ingen lugtgener, og skoddet går hurtigt ud. Der er plads til cirka 20 skodder, og lommeaskebægeret kan tømmes og genanvendes.

- Vi skal have skabt en forståelse for, at en ren by er et fælles ansvar. Odense er en dejlig by, som vokser og udvikler sig, men det skal også være en ren by. Derfor skal vi blive bedre til at smide vores skrald i skraldespandene eller tage det med os. Nu prøver vi to nye tiltag sammen med vores normale indsats, og så tager vi erfaringerne videre til - forhåbentligt - større indsatser i 2019 og 2020, siger Jane Jegind.

Efter sommerferien vil indsatsen for at skabe en renere by blive udbredt til Munke Mose, som er er et populært samlingssted for unge og studerende. Kommunen vil i samarbejde med tutorer fra Syddansk Universitet sikre, at de unge under fester og udflugter behandler byens parker med respekt.