Skole flager på halv: Dræbt 37-årig var far til dreng i første klasse

Gummerup Skole i Assens Kommune flager mandag på halv. Det bekræfter skoleleder Pia Samsing Bendixen over for TV 2/Fyn.

Årsagen er, at en dreng i skolens første klasse søndag mistede sin far. Drengens 37-årige far blev dræbt af adskillige knivstik på Helnæs. En 74-årig kvinde blev ligeledes dræbt.

Gummerup Skole flager på halv af respekt for drengen og hans familie, fortæller skolelederen.

Flere voksne på arbejde

Skolen har orienteret eleverne ved en fælles morgensamling. Klassen, hvor drengen har sin daglige gang, er desuden blevet orienteret særskilt. De pårørende blev underrettet søndag.

Pia Samsing Bendixen oplyser derudover, at skolen har flere voksne end sædvanligt på arbejde for at tage ekstra hånd om børnene, der naturligvis er meget påvirkede af situationen.

Skolen har ekstra personale på arbejde for at håndtere situationen. Foto: Andreas Jarvel

Hvad der præcis skete søndag eftermiddag på en gård på Helnæs sydvest for Fyn, er mandag formiddag fortsat en gåde.

En mand på 43 år skal mandag klokken 13 fremstilles i et grundlovsforhør. Han er sigtet for at have begået dobbeltdrabet.

De to ofre blev fundet på en gård på halvøen Helnæs klokken 15.11. Kort efter anholdt politiet den 43-årige.

Gummerup Skole ligger cirka tre kilometer fra Glamsbjerg. Skolen går til og med sjette klassetrin.