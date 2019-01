Indbrud: Skole har fået stjålet computere for flere hundrede tusinde kroner

Gamerudstyret bruger Særslev-Hårslev-Skolen til undervisning i e-sport, og både ledelsen og eleverne er godt trætte af, at udstyret nu er væk.

Skolen fik sig noget af en overraskelse, da man mødte efter weekenden.

- det er 24 gamercomputere, der er blevet stjålet. Plus tastaturer, mus og headsets, siger Sara Johansen, der er skoleleder på Særslev-Hårslev-Skolen.

det var kun skærmene, der blev efterladt i lokalet. Tyvene slap afsted med gamer-udstyr for i alt 300.000 kroner.

- Det gør mig simpelthen så gal, siger Sara Johansen.

- Det er lidt nederen. Så skal vi jo ikke spille computer lige foreløbig, siger Anders Emil Rasmussen, der går i 9. klasse.

Undervisning i e-sport

Skolen tilbyder undervisning i e-sport til eleverne i de ældre klasser. Et valgfag, Anders Emil Rasmussen har valgt.

- Vores computere, som sidder under bordet, er blevet fjernet. Også vores tastatur og mus og vores headset. Det er da mærkeligt. Man bor i kvarteret, og det er sådan en lille by, siger han.

Udstyret blev stjålet fra et aflåst lokale på anden sal. Det er stadig usikkert, hvordan tyvene kom ind.

- Vi kan se på overvågningen, at der er en bil, der har parkeret, og så er der gået en halv time, og så er bilen forsvundet igen, så det har jo været voldsomt effektivt, siger Sara Johansen.

Stolte af at tilbyde e-sport

Skolen er stolt af, at den som noget særligt kan tilbyde e-sport som valgfag, men de er trætte af, at udstyret nu er væk.

- Man bliver ophidset, siger Anders Emil Rasmussen, og Sara Johansen fortsætter:

- Helt ærlig. Vi har købt det i august måned.

Indbruddet har nu fået Særslev-Hårslev-Skolen til at sikre lokalerne bedre i fremtiden.

- For det er jo helt tydeligt, at når der bliver taget 24 gamercomputere, så er det ikke drenge. det her er organiseret, siger Sara Johansen.

Skolens forsikring dækker heldigvis tyveriet, men der går stadig et par uger, før der kommer nyt udstyr.