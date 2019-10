Sparet væk: Skole løb selv pengene ind til lejrtur

Assens Kommune er som mange steder i landet nødt til at skære skolernes årlige lejrtur væk på grund af lavvande i kommunekassen.

Men på Gummerup Skole i Assens Kommune har den årlige lejrtur så stor faglig og pædagogisk værdi, at skolen for andet år i træk trodser kommunens nedskæringer.

Skolens modsvar er et sponsorløb - med Skolernes Motionsdag som ramme -, hvor lokale erhvervsvirksomheder og borgere støtter skolens børn med penge.

- Alle kan så byde ind med, hvad de kan, så vi kan få en bedre økonomi og fastholde vores koloni, sagde formand for skolen forældreforening Søs Rosendahl Grytner inden fredagens strabadser blev skudt i gang.

Ikke første gang

Sidste år var det en succes. Der blev der løbet omkring 50.000 kroner ind, så alle kom på koloni.

Hvorfor er det vigtigt at komme på lejrtur?

- Vi har et godt fagligt niveau, men vi vil også gerne have fokus på de andre ting som folkeskolen også har til opgave: Den almene dannelse, de sociale fællesskaber og så videre.

- Vi synes, det er vigtigt for vores børn, at de kommer afsted og oplever andre ting også, siger Søs Rosendahl Grytner.

- Vi skal prøve alt, hvad vi kan

Frida Meurer fra 6. klasse var med til at løbe de 50.000 kroner hjem sidste år. Og hendes ambition var at gentage successen - gerne med et par kilometer længere.

- Otte eller ni, der omkring, siger Frida, som uanset præstationen har sikret 300 sponsorkroner fra familien.

Jonas Eriksen fra 4. klasse var også opsat på, at slå sin egen rekord fra sidste år. Der løb han 9,9 kilometer, og sammen med resten af klassen var der inde start lagt en plan ud fra tesen: Jo flere omgange, jo flere penge.

- Vi skal prøve alt, hvad vi kan og så bare løbe ligeså stille i stedet for at gå, så vi kan se, om vi kan løbe hele vejen.

