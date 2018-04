Skole-OL: Dyster med bue og pil

Rundt i sportsklubberne bliver der varmet op til det landsdækkende skole til sommer. I dag gik de første lokale konkurrencer i bueskydning i gang i Odense.

Hos Lavia Odense Bueskytter begyndte de lokale konkurrencer op til Skole OL i bueskydning torsdag formiddag. Første hold var 5. c fra Rosengårdskolen.

I løbet at de kommende uger afholder Lavia Odense Bueskytter en række lokale konkurrencer for 5. og 6. klasser. Og klubben har et klart mål med at arrangere lokale Skole OL konkurrencer.

- Vi håber, at det kan få flere til at dyrke idræt. Der er for mange, der i dag ikke kommer ud, men sidder hjemme, siger Margaret Bang, der er formand for Lavia Odense Bueskytter.

De lokale konkurrencer hos Lavia Odense Bueskytter kulminerer 18. maj med en finale, hvor de to bedste klasser - en 5 . klasse og en 6. klasse - går videre til det landsdækkende Skole OL.

Sporten kan støtte elever

Hos Lavia Odense Bueskytter oplever de, at koncentrationen og disciplinen i sporten kan støtte elever.

- Ved bueskydning lærer man at koncentrere sig, og der er nogle klare regler. Vi har i årenes løb haft mange i klubben, som har haft svært ved at regne, som ikke har kunne koncentrere sig eller haft ADHD, og de har haft gavn af sporten, siger Margaret Bang.

Udover Lavia Odense Bueskytter er der også lokale konkurrencer i fire andre fynske bueskytteklubber. I alt kan 10 fynske klasser kvalificere sig til at komme til Skole OL i bueskydning.

En god oplevelse

For eleverne fra Rosengårdskolen var mødet med bueskydningssporten en god oplevelse.

- Det var fantastisk at komme ud og opleve noget nyt, i stedet for at være derhjemme og lave det samme igen og igen, siger Emil Källimäki Frøslev fra 5. c fra Rosengårdskolen

- Jeg troede, at det ville være meget vildere, end det var. Jeg var lidt bange, men det var rimeligt hyggeligt, siger Mariam Afcal fra 5. c fra Rosengårdskolen.

Skole OL afholdes i Aarhus den 12. til den 16. juni. Her vil der være mere end 8000 deltagere i forskellige sportsgrene.