Skole vil gøre elever til eksperter i klimavenlig skibsdrift

Omkring 250 virksomheder på Sydfyn arbejder inden for det maritime område, og derfor vil man på Svendborg Erhversskole og Gymnasier gerne være med til at understøtte det lokale erhvervslivs stigende fokus på klimavenlige løsninger til det maritime område.

Derfor har man iværksat projektet Maritimt Lab, der skal være med til at gøre elever til eksperter inden for klimavenlig skibsdrift.

- Visionen er at understøtte det lokale erhvervsliv på Sydfyn, som er et stort maritimt opland, og levere den arbejdskraft, man efterspørger, siger Rikke Søgren Raisa, der er erhvervsuddannelseschef på Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier.

Nyt laboratorium

Konkret har man oprettet et såkaldt maritimt laboratorium, hvor eleverne kan prøve kræfter med noget af den nye teknologi inden for skibsdrift.

Det er gjort i samarbejde med Fyns Maritime Klynge, der har rådgivet skolen. Sydfyns Elforsyning Almennyttige Fond og andre fonde har understøttet projektet økonmisk.

- Der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, der kan noget inden for hybrid- og elmotordrift, som er noget af den teknologiske udvikling, der er inden for området. Der skal vi jo som erhvervsskole være med til at understøtte, at der kan leveres den arbejdskraft, der skal til, siger hun.

Håber, det bliver trækplaster

Laboratoriet i Svendborg bliver det første af sin slags i Danmark. Et faktum, Rikke Søgren Raisa, håber kan være en bonus.

- Vi håber da, at det kan gøre, at de unge mennesker synes, det er rigtig attraktivt at blive en del af Svendborg Erhversskoler og Gymnasier og det sydfynske arbejdsmarked, fordi de får de nyeste kompetencer til et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling på det teknologiske område, siger hun.

En af dem, der får glæde af det nye laboratorium, er Carl Henrik Krogenlund, der læser til skibsmontør. Han er i lære på Søby Værft, der allerede har erfaring med at arbejde med elmotorer, da det var dem, der installerede elmotorerne på Elfærgen Ellen, der nu sejler mellem Søby og Fynshav.

Han er glad for de nye muligheder på skolen.

- Jeg synes, det er fedt, at vi har fået en hybridmotor her på skolen, så vi kan være en del af en ny række skibsmontører, som har mere forstand på elektriske motorer og hybridmotorer.

- Det betyder en stor del. Det er fedt, at vi kan udvikle os, og at vi kan udvikle den branche, vi prøver at uddanne os til, siger han.