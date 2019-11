Skolebørn planter 2.500 nye træer

- Er I klar til at få plantet nogle træer?

Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S), står med en mikrofon og byder velkommen til de mange skolebørn fra Ejby Skole, som er mødt op for at hjælpe til med at plante den nye folkeskov.

- Ja!, råber børnene i kor. De er helt klar til at komme i gang med træplantningen. Sammen skal de plante 2.500 træer, der bliver en del af en ny folkeskov sydøst for Ejby.

De mange træer er første skridt på vejen mod to nye skove i Middelfart Kommune. I forbindelse med landsindsamlingen "Danmark Planter Træer" indsendte kommunen to forslag til træplantning: et på Hindsgavlhalvøen i dyrehaven og et sydøst for Ejby.

Bevilling på 26.400 træer

Begge forslag fik grønt lys, og i alt har kommunen fået bevilget 26.400 træer. Tilskuddet fra landsindsamlingen, der blev vist på TV 2 i september, dækker både plantning og pasning i tre år.

Nicklas Drøge Larsen fra i 7.A. på Ejby Skole var med til at plante træerne, og han håber, han en dag kan se skoven, når den er vokset op.

- Det kunne være rigtig sejt, for så ved jeg i hvert fald, at jeg har været med til at plante noget af skoven, siger han.

Sådan har Alma Elise Korntved det også. Hun går i 7.B. på samme skole.

- Jeg synes, det er fedt, jeg engang kan få minder om, at jeg plantede det her træ. Det er fedt, at jeg kan være med til at plante en skov, siger hun.

Børnene tager ejerskab

Folkeskoven er et koncept, der blev udviklet af Growing Trees Network Foundation i 2013. Organisationen samler penge ind fra fonde, virksomheder og private, og pengene bruges i samarbejde med stat og kommuner på at plante nye skovarealer.

Og det er rigtig vigtigt, at børnene er med til at plante de mange nye træer, mener Kim Nielsen fra Growing Trees Network Foundation, der står bag Folkeskoven.dk.

- At skolebørnene er med i dag er en del af den oplysning, der også er, i det vi gør. Vi vil jo meget gerne have, at hr. og fru Danmark og skolebørn - folk i alle aldre - får et indblik i, hvad det egentlig vil sige at plante en skov og også være med til det. Det, at de er med til det, gør, at de tager ejerskab omkring skoven, forklarer Kim Nielsen.

Projektet “Danmark Planter Træer” var et samarbejde mellem Folkeskoven.dk, TV2 og Danmarks Naturfredningsforening. Målsætningen var at indsamle penge til at plante en million nye træer i Danmark. Det lykkedes næsten, da der blev indsamlet penge til 914.233 nye træer.

Nu bliver knapt 27.000 af dem plantet i Middelfart Kommune.

