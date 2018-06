Skoleformand: Sparekatalog har givet mange bekymringer

Kerteminde Kommune har hyret konsulentfirmaet KLK til at finde besparelser i kommunen for 74,5 millioner kroner. Et af spareforslagene går på at lukke Nymarkens Skole og Børnehus.

TV 2/Fyn fortalte torsdag, at sparekataloget fra konsulentfirmaet KLK peger på, at der er store besparelser at hente ved at sammenlægge Kerteminde Kommunes seks skoledistrikter. Fremover foreslår de tre hovedskoler i Kerteminde, Munkebo og Langeskov og helt at lukke Nymarkens Skole og Børnehus i Nymarkshuse.

I alt rummer sparekataloget 46 konkrete punkter, hvor der kan spares penge, men lukningen af Nymarkens Skole og Børnehus bekymrer skolebestyrelsen.

De havde gerne set, at kommunen havde ventet med at sende sparekataloget ud, indtil det var blevet diskuteret politisk.

Skolebestyrelsesformand Camilla Louise Lydiksen er egentlig til Folkemødet på Bornholm i privat regi, men nyheden om at Nymarken Skole foreslås lukket, har givet hende en del andet at se til på solskinsøen.

- Vi har fået så mange henvendelser fra forældre, og også børnene, som vi slet ikke ved, hvordan vi skal svare. Det jo er et sparekatalog og en indsigt fra KLK i, hvad man reelt kan gøre, så jeg synes det her sender unødvendige bekymringer ud til vores borgere i Kerteminde Kommune, siger Camilla Louise Lydiksen.

Alt er i spil

Oplægget fra politikerne i Kerteminde Kommune til KLK har været, at alt er i spil, fordi der skal spares mange penge i kommunen, for Kerteminde er på flere parametre dyrere end nabokommunerne.

Så kan man vel ikke undgå også at kigge på skolerne, og her har man altså fundet ud af, at der er rigtig mange penge at spare ved at lukke den.

- Nej, men jeg tænker, at man også samtidig er nødt til, samtidig med at man skal spare, at kigge på en udvikling. For man skal jo også spare langsigtet, og Nymarken er en af de skoler, der klarer sig bedst fagligt, trivselsmæssigt og har et stort opland med 70 elever, der kommer udefra. Jeg synes, det her virker en lille smule tosset, siger Camilla Louise Lydiksen.

At forslaget om en lukning af Nymarken Skole nu kommer i høring, foruroliger skolebestyrelsesformanden.

- Det bekymrer mig, at der nu bliver skabt unødvendige bekymringer, fordi jeg tror på, at Nymarken Skole bliver. Jeg tror ikke på, vi kan være andet bekendt og heller ikke at vi tør andet. Så jeg er bekymret for den måde, børnene, forældrene og medarbejderne har det lige nu.

Kender ikke de konkrete besparelser

Borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) er godt tilfreds med KLK's analysearbejde, der peger på områder, hvor der kan spares, men han vil ikke kommentere på de konkrete spareforslag.

- Vi ved slet ikke, hvilke beløb vi skal ud og spare. Der er ingen, der siger, at vi skal spare alle 70 millioner. Indtil videre vil jeg rigtig gerne bruge analysen af kommunen. Der er konkrete forslag, og de berør serviceniveauet i kommunen, og det vil skabe debat, men det er kun forslag.

Ifølge borgmesteren kender kommunen først det reelle beløb, når der til efteråret er en aftale på plads mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.