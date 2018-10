Håber på rekord Skoleklasse laver loppemarked for Knæk Cancer

Eleverne fra 6.B på Hjalleseskolen i det sydlige Odense havde tømt skabe og skuffer for legetøj, bamser, blade og meget andet godt, for at sælge det på et loppemarked i skolens store frikvarter. Pengene, der kommer ind ved loppemarkedet, går til Knæk Cancer-indsamlingen.

Det er tredje år, at 6.B laver loppemarked og indsamling til Knæk Cancer, fortæller Malene Frøslev von Qualen, der er klasselærer for 6.B.

- Det begyndte i fjerde klasse, hvor jeg overtog klassen. Jeg har altid selv samlet ind til Knæk Cancer, og så tænkte jeg, at det kunne være et rigtigt spændende klasseprojekt, fortæller Malene Frøslev von Qualen.

Eleverne har taget projektet til sig

Eleverne har taget projektet til sig, selv om det indebærer, at de skal sælge deres eget legetøj og andre gode ting.

- Jeg syntes, det er godt, for det gør godt for andre mennesker, siger Lilja Krogsbjerg Thrane Beck fra klassen.

Frederikke True har taget mange film og mange ting til lidt mindre børn med til loppemarkedet. Og for hende gør det ikke noget at skulle sælge sine egne ting:

- Jeg syntes, at det er rigtigt sjovt, fordi jeg ved, at der er mange børn, som kommer til at få glade af det.

- Det er fedt, at vi kan gøre en forskel, og at pengene går til et godt formål, siger Sarah Finnegan fra 6.B.

- Knæk Cancer betyder for mig både noget godt og noget dårligt på samme tid. Cancer er en dårlig sygdom, men det er godt, at folk kan donere nogle penge til Knæk Cancer Rida Hussein fra 6.B

Taler om kræft i klassen

I tiden op til Knæk Cancer-ugen har eleverne talt om kræft i klassen, og nogle af eleverne har også oplevet sygdommen tæt på.

- Eleverne syntes et det er fedt initiativ, og flere af elever har endda haft kræft tæt ind på sig, siger Malene Frøslev von Qualen.

Derfor betyder Knæk Cancer også noget personligt for eleverne.

- Knæk Cancer betyder for mig både noget godt og noget dårligt på samme tid. Cancer er en dårlig sygdom, men det er godt, at folk kan donere nogle penge til Knæk Cancer, siger Rida Hussein.

- Jeg håber der bliver solgt mange ting, siger Ida Magaard.

- Og det er fedt, at vi er sammen om det, tilføjer Jonathan Rich.

Hver en krone giver mening

Sidste år samlede klassen over 10.000 kroner ind - en rekord de håber på at slå i år. Men selv hvis det ikke lykkedes, er projektet alligevel en succes, lyder det fra klasselæreren.

- Målet er at vi får solgt en masse til den her gode sag, og at børnene for en god oplevelse. Vi håber selvfølgelig på at slå rekorden fra sidste år på 10.800 kroner, men alt har ret, og hver en krone giver mening siger Malene Frøslev von Qualen.