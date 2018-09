Skolelærer og Star Wars-freak: Fantastisk med udstilling på Brandts

Star Wars er fantastisk. Det taler til rigtig mange mennesker. Jesper Petersen, skolelærer og sith-fyrste

Iført en sort kappe og en hvid maske er Jesper Petersen klar til at glæde børn og barnlige sjæle.

- Jeg er bidt af Star Wars, fortæller Jesper Petersen, der til daglig er skolelærer i Rødovre.

Into the Unknown Brandts seneste udstilling beskæftiger sig med science fiction.

Udstillingen løber fra 27. september til 17. februar 2019.

Gæster kan opleve alt fra Star Wars-hjelme til original manuskripter fra noget af verdens første science fiction.

Udstillingen er skabt af den schweiziske historiker og forfatter Patrick Gyger.

Into the Unkown har tidligere været udstillet i London.

Torsdag er Star Wars-fanen sammen med en række andre fra gruppen Troopers for Charity i Odense for at indvie en ny science fiction-udstilling på Brandts.

- Det er super-fedt, at Brandts har fået Star Wars-hjelme, forklarer han, og tilføjer:

- Star Wars og sci-fi er to alen af et stykke. Derfor er vi jublende glade for, at Star Wars er en del af udstillingen, lyder det fra skolelæreren.

Troopers of Charity optræder til at hav af arrangementer. Jepser Petersen skal i løbet af de næste fire dage være med til fem events. Foto: Troopers for Charity

Ifølge Jesper Petersen er der flere paralleller mellem jobbet som lærer og fritiden som Star Wars-karakter.

- Jeg er skolelærer til daglig og vant til at formidle et budskab. Her kan jeg være med til at formidle et budskab fra Star Wars, siger han og understreger, at særligt viderebringelse er noget, han sætter pris på.

- Formidlingsdelen er fed. Den taler til min indre formidler, fortæller Jepser Petersen.

Nørderi er fortsat aktuelt

Bag udstilligen på Brandts står blandt andre direktør på Brandts, Mads Damsbo.

- Nu skal der også være noget for os drengerøve på museer, lyder det fra museumdirektøren, som understreger, at den nye udstilling rummer alt, hvad hjertet begærer.

Fra udstillingens udenlandske kurator lyder det, at science fiction bør have en udstilling.

- Science fiction prøver at give et perspektiv på fremtiden, som kan eller bør ske, forklarer Patrick

Gyger, kurator på udstillingen. Han tilføjer:

- Det er en advarsel eller en vision om håb, men det er altid underholdende, lyder det fra kuratoren.

I rollen som sith-fyrste

Troopers of Charity Troopers of Charity er en forening bestående af frivillige Star Wars-entusiaster.

Foreningen arbejder for gode formål og forsøger blandt andet at give gode oplevelser til udsatte børn.

Star Wars-fansene har blandt andet været på børnehospitaler og julemærkehjem.

Foreningen modtager ikke donationer. I stedet opfordrer Troopers of Chartiy til, at man donerer til deres samarbejdspartnere.

Organisationens medlemmer spiller primært karakterer fra "The Dark Side". Det tæller eksempelvis Sith Lord Nihilus.

Underholdning er også hovedformålet, når Jesper Petersen torsdag gæster Odense. Her vil han i skikkelse af sith-fyrsten Darth Nihilus uddele high-fives og krammere til børn.

- Karakteren er fed. Han har en mystisk dragt, og så er han skræmmende og fascinerende, siger Jesper Petersen.

Ved sin side vil sith-fyrsten være flankeret af mere velkendte Star Wars-karakterer som Darth Vader og stormtroopers.

Ifølge Jesper Petersen er der flere grunde til, at han er fan af Star Wars.

- Star Wars er fantastisk. Det taler til rigtig mange mennesker, fordi det bygger på arketyper, lyder det fra skolelæreren.

Han henviser til, at karakterene i Star Wars-universet enten er gode eller onde. Der findes ifølge ham ingen mellemting.

Han tilføjer:

- Historien handler om en far og søn med problemmer samt en far og datter med problemer. Jeg tror, mange mennesker kan se sig selv i karakterne, forklarer sith-fyrsten.

For Jesper Petersen selv betyder familien også meget.

- Min kone er en stor del af det. Hun har selv en dragt. Og så bygger vi dragter til børnene. Det er gået hen og blevet lidt et familieforetagende, fortæller en grinende sith-fyrste.

Jesper Petersen og resten af Troopers for Charity kan opleves på Brandts fra klokken 17 torsdag.