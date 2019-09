Tragisk dødsfald i Børnehuset Solstrålen: Skoleleder beder om ro til sorgen

Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole har været lukket siden onsdag, da et barn døde af akut nyresvigt efter en infektion med en E colibakterie.

I en mail til TV 2/Fyn skriver institutions- og skoleleder på Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen, Maja Kvist, at der ikke er nogen grund til at tro, at infektionen er sket på skolen, men hun tager alle forbehold.

- Vi har i ledelsen vurderet, at det var det rigtige at lukke ned og få rengjort alt for at fjerne enhver potentiel smittefare. Skole og børnehus bliver i øjeblikket desinficeret af et professionelt firma, skriver Maja Kvist.

- Vi er alle i sorg

Både Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen åbner først igen på mandag, men fra i morgen kan skolen og børnehusets børn snakke om den tragiske oplevelse.

- Vi åbner for pasning og krisehjælp i morgen et andet sted. Vi vil gerne henstille til, at offentligheden respekterer, at vi alle er i sorg og har brug for ro til at komme igennem den næste tid, skriver Maja Kvist i mailen.

Dødsfaldet har været hårdt for både skole og børnehus, og det skal de have hjælp til at komme igennem.

- Vi understøtter personalet på stedet med psykologer, så børnenes sorg og spørgsmål kan rummes og besvares bedst muligt, udtaler Annette Friis Andersen, der er Forebyggelses- og sundhedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En svær tid for alle

Skole og børnehus holder løbende forældre informeret via interne beskedsystemer og er i dialog med forældre, der har spørgsmål.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt vejledning til forældre og personale om, hvordan de skal forholde sig. Heldigvis er forældrene på en friskole og fri institution som vores altid i tæt dialog med personalet om deres børns velbefindende, skriver Maja Kvist i mailen til TV 2/Fyn.

Den kommende tid bliver hård for både børn, forældre og personale.

- Vores fantastiske personale har håndteret hele situationen meget flot, ligesom forældrene har det. Det er en svær tid for os alle, skriver Maja Kvist.