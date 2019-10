Skoleleder fratræder efter store uenigheder i klasse

Skoleleder på Kystskolen Afd. Krogsbølle Morten Wettergren fratræder sin stilling.

Det oplyser Nordfyns Kommune torsdag i en pressemeddelelse.

Den gensidige fratrædelsesaftale sker efter længere tids uenigheder mellem lærere, ledelse og forældre i en klasse på skolen.

I september meldte Nordfyns Kommune blandt andet ud, at 23 børn blev holdt hjemme fra skolen af deres forældre.

Og i september kunne TV 2/Fyn fortælle om et særligt sliksystem i en klasse, hvor gode elever blev belønnet med søde sager, mens de dårlige elever ikke fik noget.

Kritiseret lærer bliver

Nyheden om skolelederens fratrædelse kommer bag på Michael Kildemose Nielsen, der er bestyrelsesformand for distrikt Kystskolen.

- Jeg er dybt rystet over sagens udfald og de konsekvenser, den har fået. Jeg har desværre ingen positive kommentarer til håndteringen af forløbet, siger han.

I pressemeddelelsen skriver Nordfyns Kommune, at den kritiserede lærer fortsat er ansat på skolen. Derudover har de, indledt en dialog med de to forældre, som har klaget over behandlingen af deres børn.

Skole- og dagtilbudschef i Nordfyns Kommune Gitte Høj Nielsen siger i pressemeddelelsen, at Nordfyns Kommune nu vil kigge indad.

- Når vi lander i en situation som denne, er der helt sikkert noget, vi kunne have gjort anderledes. Det er vores ansvar sammen med forældrene at sikre en fortsat god trivsel på skolerne, så børnene møder glade i skole og har lyst til at lære, siger hun.