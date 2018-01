Skolepige smittet: Familien i behandling for alvorlig meningitis

Familien til den skolepige, der søndag fik konstateret meningitis, er blevet tilbudt forebyggende behandling.

Søndag fik en skolepige på Tåsingeskolen konstateret meningitis. Nu er både hun og hendes nærmeste i behandling.

Det fortæller Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Pigen er smittet af den farligste type af meningitis, nemlig den bakterielle meningokokmeningitis. Den kan være smitsom, og netop derfor er hele familien sendt i forebyggende antibiotikabehandling.

Forældre til elever på skolen er blevet informeret om tilfældet og er blevet bedt om at holde øje med deres børn, hvis de viser sygdomstegn.

Ifølge Anne Hempel-Jørgensen er risikoen for, at pigen har smittet andre elever dog forholdsvis små.

- Smittefaren er meget lille, men vi kan ikke sige, at hun ikke kan smitte. Det kan være alvorligt, og det er derfor vi siger til forældrene, at de skal være opmærksom på symptomerne. Men det er meget usandsynligt, at det skulle give anledning til flere tilfælde, siger Anne Hempel-Jørgensen.

Det er særligt symptomerne neden for, du skal være opmærksom på. Meningitis minder i mange tilfælde om influenza.

Det er disse symptomer, der skal få dig til at reagere. Er man meget syg, er det vigtigt, at man ringer 112. Foto: Niklas Kjærsgaard Larsen