Skoler advarer unge mod nyt mødested på nettet

SSP i Middelfart fortæller i deres seneste nyhedsbrev, at de i forbindelse med et besøg i en 5. klasse i en af kommunens skoler blev opmærksom på den nye digitale tjeneste, der hedder OmeTV.

SSP var på besøg i klassen for at holde oplæg om Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube, men også chatprogrammet Omegle, hvor børn kommer ind i helt tilfældige chatrooms.

- Risikoen for, at de her møder for eksempel pædofile eller explicitte seksuelle grupper, er stor, skriver Middelfart SPP i nyhedsbrevet.

Platformen Omegle har også sloganet: ”Talk to strangers”.

Nøgne mænd

Børnene i klassen gjorde SSP-medarbejderne opmærksomme på den nye app, som hedder OmeTV.

- Et barn fortalte, at det havde set nøgne mænd derinde - også nøgne mænd, der ”rørte ved sig selv”. Ved en hurtig håndsoprækning viste det sig, at ni ud af 26 elever i den pågældende klasse rent faktisk havde set nøgne mænd på OmeTV, skriver Middelfart SSP i nyhedsbrevet.

- Forældrene blev orienteret på et efterfølgende møde, og skolen tager selvfølgelig hånd om det, fortæller SSP videre.

Forældre kontaktede skole

SSP i Nordfyns Kommune har nu også sendt en advarsel ud til børn og forældre.

- Vi er i SSP Nordfyn blevet opmærksom på en app blandt børn og unge ved navn OmeTV, der er en videochat med tilfældigt fremmede, og derfor indeholder en potentiel risiko for krænkelser.

Jacob Nielsen, der er souschef ved Nordfyns Ungdomsskole, fortæller til TV 2/Fyn, at det var forældre til et barn ved en af kommunens skoler, der gjorde skolen opmærksom på den nye chattjeneste. Skolen kontaktede SSP, de så har nu valgt at sende en advarsel ud til alle forældre, skriver SSP Nordfyn i en orientering til forældrene.

- Vi håber, at skoler og forældre vil læse nedenstående link og følge anbefalingerne fra Center for Digital Pædagogik. Skulle I som forældre have spørgsmål til nedenstående link eller andet vedr. ”sikker på nettet” må I endelig kontakte os, skriver SSP Nordfyn.

Her er linket som SSP Nordfyn henviser til: Center for Digital Pædagogik

