Skoler og børnehuse får tilført millioner

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune sætter gang i seks store renoverings-, ny- og ombygningsprojekter på kommunens skoler og i børnehuse.

På et kommunalbestyrelsesmøde mandag aften frigav politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune en række anlægsbevillinger.

Dermed kan seks anlægsprojekter på kommunens skoler og i børnehuse sættes i gang.

I alt blev der frigivet 21 millioner kroner til projekterne, og det glæder formand for Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan komme i gang med anlægsarbejdet ude på skolerne og i daginstitutionerne. Gode fysiske faciliteter og rammer er en forudsætning for læring og for, at børn og medarbejdere har en god hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi nu får sat gang i byggeprojekterne, siger Kim Aas Christensen i en pressemeddelelse.

Der er sammenlagt afsat over 90 millioner kroner til renovering, ny- og ombygninger på skoler og i daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune frem mod 2020.

Samtidig blev der i Budget 2018 også afsat 30 millioner kroner til renovering af skoler og dagtilbud, som vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

