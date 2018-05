Skoler presset af svigtende forældre

Der er ringe opbakning til valgene til skolebestyrelserne på de fynske skoler. Flere skoleledere melder om dalende interesse hos forældrene, som gør det svært at finde kandidater.

Der er valg i Danmark i disse uger, men det er et nærmest overset valg. Interessen for at deltage i valgene til skolebestyrelserne på landets folkeskoler er nemlig særdeles sparsom.

Flere fynske skoleledere fortæller, at det har været vanskeligt at finde kandidater til skolebestyrelsen.

- Det ville bestemt være ønskværdigt, at flere forældre viste større interesse og stillede op til skolebestyrelsen, siger Pia Smiszek Nielsen, der er skoleleder på Højby Skole i Odense.

- Man kommer lige i hus hver gang - men så heller ikke mere end det, fortæller Klavs Norup Lauridsen, skoleleder på Langeskov Skole.

Fredsvalg langt de fleste steder

TV 2/Fyn har lavet en rundspørge til skolelederne på alle de 99 fynske folkeskoler. 86 har svaret.

Kun på seks af skolerne er der kampvalg. På 77 af skolerne er der fredsvalg, hvilket betyder, at der kun er det antal personer, som kræves til skolebestyrelsen. På tre skoler er det endnu ikke afklaret, om der bliver kamp om pladserne i skolebestyrelserne.

- Det er vanskeligt at finde så mange at der bliver kampvalg, men det lykkes altid at finde det nødvendige antal kandidater, forklarer skoleder Jesper Lundorff på Issø-Skolen i Svendborg Kommune.

Fire-årig valgperiode afskrækker

Som medlem af skolebestyrelserne er man valgt for fire år ad gangen, og netop den lange valgperiode kan afholde nogle forældre fra at stille op. Det mener Erling Pedersen, der er skoleleder på Lumby Skole, Søhusskolen og Stige Skole i Odense Kommune.

- Ja, det er svært at finde kandidater. Det skyldes blandt andet, at forældrene synes, at det er længe at binde sig for fire år. Når det er sagt, er det min oplevelse, at det bliver sværere for hver gang vi har valg. Jeg oplever også, at forældrene, når de endelig er kommet ind i bestyrelsen, synes at arbejdet er meget spændende, forklarer Erling Pedersen.

Mere opmærksomhed om valget

Flere forældre melder om, at de mangler tid til at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet, men ifølge flere skoleledere skal der også skabes mere opmærksomhed omkring valget.

- Generelt er vi nødt til at gøre opmærksom på sådan en opgave. Jeg tror, at alle tænker ”det er der nok nogle andre, der melder sig til", siger Jan Møller-Iversen der er skoleleder på Søndersøskolen.

- Det har ikke været direkte vanskeligt, men yder man ikke en indsats, stiller der ikke bare nogle forældre op. Mange forældre har i dag så mange ting at se til, at de ikke føler, de har overskud til at træde ind i bestyrelsesarbejdet, forklarer Vibeke Kryssing Tingberg Munck, skoleleder Espe Skole & Børnehave.

