Skotyv får dom for tyveri af tre enkelte sko

Tyveri af tre sko har sammen med to andre forbrydelser udløst 60 dages betinget fængsel til dømte.

60 dages betinget fængsel. Sådan lyder dommen for de tre forhold, som en 46-årig odenseansk tyv i dag blev i dømt.

I starten af juli blev dømte fanget med tre forskellige stjålne sko i hånden. Den gang resulterede det i en varetægtsfængsling. Mandag har byretten i Odense afsagt dommen for skotyven. Dommen lægger sig oveni de 40 dage, som dømte har siddet varetægtsfængslet.

Læs også Tyv fanget med stjålne sko i hånden: - Den er svær at snakke sig ud af

Manden var ifølge anklager ved Fyns Politis anklagemyndighed Sabrina Holmegaard Nielsen tiltalt for fire forhold. Anklager fik medhold i tre af anklagerne. Det drejer sig om tyveri af tre sko, der ikke kunne danne par. Derudover blev den dømte kendt skyldig i at have 0,11 gram kokain på sig ved andholdelsen. Kokainen var ifølge anklager til egen brug.

Foruden kokain og skotyveri er den 46-årige mand også blev kendt skyldig i trussel om vold mod tjenestemand i funktion.

Episoden, som tiltalte blev dømt for, udspillede sig natten til onsdag den 11. juli i det centrale Odense. Her blev en mand vækket i sin lejlighed, da tyven var i færd med at stjæle de tre sko. Kort efter tyveriet fandt en politipatrulje den nu dømte tyv.

Den dømte blev ved retten i Odense frikendt for forsøg på indbrudstyveri.