Skraldemand: - Folk kommer de forkerte ting i skraldespanden

Et forslag om, at husstande fremover skal sortere deres affald seks forskellige steder i stedet for de nuværende to, møder opbakning fra odenseanske renovationsarbejdere.

Politikerne i Odense beslutter tirsdag, om odenseanerne om et års tid skal til at sortere deres affald seks steder - i stedet for de nuværende to.

Ifølge Martin Frederiksen, der er renovationsarbejder i Odense Renovation, er et forsøg med 2.000 familier i dele af Odense gået over al forventning.

- Folk er glade for, at de gør noget for miljøet allerede hjemme fra hustanden af, siger Martin Frederiksen, der håber, at politikerne beslutter sig for, at hele Odense skal til at sortere deres affald i langt højere grad end tidligere.

Det er gået op for folk, hvor meget forkert de kommer i skraldespanden Martin Frederiksen

- Selvfølgelig har de været lidt skeptiske til at starte med. Folk syntes, det var lidt besværligt lige pludselig at skulle til at sortere, men jeg tror, det er gået op for folk, hvor meget forkert de kommer i skraldespanden, forklarer Martin Frederiksen.

Her er de seks affaldstyper

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal odenseanerne fra foråret 2019 til at sortere deres affald i seks affaldstyper: madaffald, restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald.

Foto: Odense Kommune

Affaldet skal sorteres i fire forskellige rum ved husstanden, hvor småt pap og papir blandes sammen med metal og glas. En maskine kan efterfølgende sortere de sammenblandede affaldstyper.

- Det har været meget sjovt at prøve noget andet end at se det hele ryge i ét stort hul, siger Martin Frederiksen.

Som det er i dag, sorterer odenseanerne kun affald i to beholdere - én til pap og papir og én til restaffald.

Det bliver noget bøvlet noget at skulle sortere alt det forskellige affald i seks forskellige beholdere, men det var vist sig at være overraskende nemt Claus Johansen

- Folk er meget overraskede over at se, hvor meget plastik og pap, som de har haft smidt i deres restaffaldsbeholder førhen, som de nu kan sortere fra. Selv om de har fået halveret deres beholder til deres mad, kan det rent faktisk være i beholderen, fortæller renovationsarbejderen.

Det kommer ikke til at betyde det store for renovationsarbejderne, når de kører rundt og samler skrald blandt de odenseanske husstande. Martin Frederiksen og hans makker kører i en anden skraldebil, hvor de dog kun kan tage én beholder ad gangen.

Familie i Odense: Vi var skeptiske i starten

Som det er nu, kører de fortsat rundt i forsøgsområdet. En af de familier er Claus Johansens. Han bakker også op om forslaget.

- Jeg var en smule skeptisk til at starte med. Det bliver noget bøvlet noget at skulle sortere alt det forskellige affald i seks forskellige beholdere, men det har vist sig at være overraskende nemt, siger Claus Johansen.

Det vil tage cirka tre år, før samtlige husstande i Odense Kommune har fået de nye affaldsbeholdere, der hver er inddelt i to rum, hvis forslaget vedtages.

Odense Kommune vil ændre indsamlingsordninger for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. I 2016 blev 40 procent genanvendt, og det nationale mål er, at der skal genanvendes mindst 50 procent af affaldet fra husholdningerne i 2022.

By- og Kulturudvalget i Odense afholder møde tirsdag. Mødet forventes at slutte klokken 15.