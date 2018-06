Skred, da Sonja blev valgt: - Jeg forstår ikke deres beslutning

Kasserer i Socialdemokratiet i Nyborg kalder situationen kaotisk, efter fem bestyrelsesmedlemmer har forladt deres poster, fordi Sonja Marie Jensen blev partiets spidskandidat.

Fem bestyrelsesmedlemmer i Socialdemokratiet i Nyborg har forladt deres hverv, efter Sonja Marie Jensen blev valgt som partiets spidskandidat.

Stemningen i partiet er kaotisk, mener kasserer i Socialdemokratiets lokalforening i Nyborg, Poul Erik Knudsen. Han har aldrig oplevet noget lignende.

- Jeg forstår ikke deres beslutning om at løbe af pladsen nu. Det ligger mig så fjernt, at man gør det før tid. Jeg tænker, at når man er valgt ind i bestyrelsen, skal man blive der ind til en ordinær generalforsamling. Jeg forstår dem slet ikke, siger han til TV 2/Fyn.

Han mener, at de fem bestyrelsesmedlemmer glemmer, hvad der er patiets bedste.

- Jeg synes, de prøver at fremme deres egne interesser fremfor partiets, siger kassereren.

Utilfreds med ledelsesstilen

Anne Michelsen, Ann-Christina Jensen, Merete Østergaard Bang, Leif Kjær Christensen og Dan Michelsen har alle valgt at forlade deres post, fordi de ikke mener, at de kan stå inde for den nye ledelsesstil, der er kommet med Sonja Marie Jensen som spidskandidat.

Poul Erik Knudsen er uforstående over for, hvordan ledelsesstilen kan få fem medlemmer til at forlade bestyrelsen.

- Vi har holdt et bestyrelsesmøde kort tid efter, Sonja blev valgt som spidskandidat, og på det møde stillede bestyrelsesmedlemmerne spørgsmål til Sonja, der svarede på det hele, og vi gik hjem fra det her møde med en rigtig god mavefornemmelse, havde jeg indtryk af. Vi var enige, og der var opbakning til Sonja i bestyrelsen, fortæller han.

Også bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen (S) mener, det er for tidligt at vurdere Sonja Marie Jensens ledelsesstil.

- Vi har haft ét gruppemøde efter Sonja Marie blev ny gruppeformand, og hun skal jo også lige have lov til at finde sine ben i det her, siger han til TV 2/Fyn.

Fordeling af udvalgsposter

Jesper Nielsen erkender, at stemningen var trykket under mødet, men ligesom Poul Erik Knudsen, troede han, at mødet blev sluttet med opbakning til den nye spidskandidat.

- Det var et møde, hvor bølgerne gik højt, og nogle var utilfredse med måden, det var foregået på, men jeg syntes også, vi fik landet det, så alle mere eller mindre kunne se sig selv i det.

Med Sonja Marie Jensen som ny spidskandidat skulle der endnu engang fordeles udvalgsposter i Nyborg. Flere mente, at spidskandidaten selv ragede lidt rigeligt til sig. Den kritik forstår Jesper Nielsen ikke.

- Jeg synes, det er fair nok, når man er blevet valgt som ny spidskandidat, at man får en platform, hvor man kan udtale sig fra, og hvis Sonja skal vise, at hun er et reelt alternativ til Kenneth Muhs (borgmester, Venstre, red.) om tre og et halvt år, skal hun selvfølgelig også have en udvalgsformandspost, hvor hun kan vise, at hun kan skabe politiske resultater, siger Jesper Larsen.

Sonja Marie Jensen selv er overrasket over, at fem ud af de ni bestyrelsesmedlmemmer har trukket sig fra bestyrelsen.

- Det er jeg utrolig ked af og overrasket over. Og det er ikke den forklaring, som jeg har fået på, at de nedlægger deres hverv som bestyrelsesmedlemmer.

Hun vil nu kontakte bestyrelsesmedlemmerne for at tale nærmere med dem om situtationen.