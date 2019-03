Pris til fynsk forfatter: Skrev bog efter køb af stor gabestok

Jesper Wung-Sung fra Svendborg modtager torsdag Kulturministeriets Forfatterpris for årets bedste børne- og ungdomsbog 2018: Alfred og gabestokken. Alfred og gabestokken handler om drengen Alfred, der føler sig anderledes end de andre.

Gabestokken

Grundtemaet i Alfred og gabestokken er at være udenfor og anderledes. At have det som om, at man er udstillet på byens torv i det gammeldags torturinstrument gabestokken. Historien bag bogen er pudsig. Jesper Wung-Sung var taget til en auktion for at byde på nogle malerier. Men han kom hjem med noget helt andet.

- Jeg opdagede en skulptur på 1,6 meter af en mand i gabestok og kom til at byde på den. Det gjorde ingen andre, så den gik selvfølgelig til mig. Jeg stillede den på min søns værelse, så da han vågnede, stod den og gloede på ham. Så det var starten på bogen, soger Jesper Wung-Sung.

Jesper Wung-Sung er stærkt optaget af temaet anderledeshed.

- Hvis man her i landet opfører sig bare lidt anderledes eller har særlige behov, får man at vide, at der ikke er plads til en, eller at man er en ekstra udgift for samfundet. Det bliver kun værre. Og det bør ikke gå den vej, der bør være plads både økonomisk og mentalt til at rumme anderledeshed i vores rige land, men det går ikke den vej, desværre, siger Jesper Wung-Sung.

Stor overraskelse

Selvom det langt fra er første gang, at Jesper Wung-Sung kan pryde sig med en pris, så kom denne her pris som en stor og meget glædelig overraskelse.

- Prisen betyder meget, for den bog som får prisen, er en bog der handler om at være anderledes. Og som er fortalt på en anderledes måde. Hovedpersonen kan ikke flytte sig, og det strider imod alle regler i dramaturgien. Så både læseren og hovedpersonen er udfordret.

- Jeg er glad for, at prisen anerkender en bog, som ikke taler børn og unge efter munden, men som tør anerkende denne historie om en dreng, der føler sig udenfor, siger Jesper Wung-Sung.

Priser har betydning!

Men ikke kun på den postive måde: At det er dejligt og ansporende at blive læst og anerkendt. For Jesper Wung-Sung medfører en pris altid en efterfølgende nedtur, hvor han tvivler på sit eget værd som forfatter. Men det vælger han at bruge konstruktivt.

- Al hæder har den bagside, at jeg tænker: Hvorfor klapper de af mig? Kan jeg overhovedet noget? Der kommer en hulhed bagefter, hvor jeg spørger mig selv, hvad det egentlig er, som jeg laver. Jeg bliver bange for at være et blændnummer.

- Den eneste måde at modbevise det på er at arbejde endnu hårdere. Så det gør jeg. Strammer mig an og tager mig sammen for at skrive noget endnu bedre. Så man kan sige: Giv mig priser, og I får bedre bøger siger Jesper Wung-Sung.

Begrundelse

Begrundelsen for at netop Jesper Wung-Sung modtager prisen lyder således fra Kulturministeriet:

- Med ’Alfred og gabestokken’ fortæller Jesper Wung-Sung et særegent eventyr om anderledeshed, fastlåsthed og anarki. Mærkeligt? Ja, men med intertekstuelle påmindelser om, hvem vi er, og med eventyrets sikre genremæssige kontur ledsager læseren Alfred på en sær dannelsesrejse og måske endda en rejse gennem pubertetens genstridige faser.

I gabestokkens metaforiske ramme forærer Wung-Sung os en flertydig og fantastisk fortælling, der er grotesk og almenmenneskelig på én og samme tid.