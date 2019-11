Skrigende eksotiske dyr har slået sig ned i fynsk landsby

læææIgennem længere tid har to store og farvestrålende påfugle spankuleret rundt på Klaregade i landsbyen Gummerup ved Glamsbjerg. Beboerne er bekymret for, om dyrene kan klare sig i den kolde tid.

- De er meget flotte og generer ikke rigtig nogen, men jeg tænker, at de ikke hører til hos os, siger Jane Jensen fra Klaregade.

Fakta Påfuglen stammer fra Indien, men er indført og udbredt flere steder i verden. Udover i parker og forlystelsesparker findes der på Sejerø en bestand af vilde påfugle. Påfuglen er en fasanfugl og ligger 4-8 æg. Kilde: Wikipedia

På oplevelsestur

Kun ni kilometer fra Gummerup ligger Danmarks Fuglezoo, men her kender lederen ikke noget til de to fritgående fugle.

- Nej, vi har stadig alle vores 20 påfugle. Men det er helt sikkert nogle, der er stukket af fra et sted i nærheden. Det sker en gang i mellem om efteråret, når ungerne skal ud og opleve verden, fortæller den daglige leder af Danmarks Fuglezoo, Hans Åge Hjeresen.

Han er dog ikke er bekendt med, at andre skulle holde påfugle i nærheden af Glamsbjerg.

Skal lokkes i skur

Påfugle findes i flere forlystelsesparker også på Fyn, men oftest er fuglene stækket, så de ikke kan stikke af.

- Jeg har ofte hørt dem skrige, men ellers gør de ikke noget, siger Linda Møllebjerg, der har haft besøg af fuglene på sin terrasse og har set dem adskillige gange i Gummerup den seneste måned.

Lederen af Danmarks Fuglezoo vil gerne hjælpe beboerne i Gummerup, hvis de bliver for trætte af eller for bekymrede for påfugleparret.

- Vi kan ikke fange dem på åben land, men hvis beboerne kan lokke dem ind i et skur eller lignende, så kommer vi gerne og henter dem, lyder det fra lederen fra Danmarks Fuglezoo.

Foto: Privatfoto af Linda Møllebjerg

Skriger ad hækkenfeldt til

Selvom beboerne i Gummerup tilsyneladende ikke føler sig generet af de store flotte fugle, så er det ikke altid et særligt populært dyr.

- De kan skrige ad hækkenfeldt til, så de hører ikke hjemme i et beboelseskvarter. Tidligere gav spøgefugle dem som hadegaver til runde fødselsdage, fordi de kan larme helt afsindigt, forklarer Hans Åge Hjeresen.

I Gummerup håber Jane Jensen, at dyrenes ejermand snart melder sig.

- Nogen må savne dem, og de skal vel have et sted, hvor de kan gå ind, og hvor de kan få mad, siger hun.

