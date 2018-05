Skruer op for sikkerheden: Tidligere terrormål taler på festival

Festivalgæster skal gennem visitiationstjek ved Egeskov Slot, når forfatteren Salman Rushdie besøger Heartland Festival lørdag.

Da han skrev de sataniske vers i 1988 blev han et levende terrormål. Fatwaen, der blev udstedt, er ophævet, men der er alligevel skruet op for sikkerheden, når den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie besøger Heartland Festival på Egeskov Slot i Kværndrup lørdag formiddag.

Sammen med kurator og kunsthistoriker Hans-Ulrich Obrist deltager han i en samtale om identitet og hvad, der er afgørende for vores identitetsskabelse.

I den forbindelse vil der være mere politi til stede og skærpet sikkerhed.

- Vi har naturligvis ekstra opmærksomhed omkring netop denne gæst, og at vi i samarbejde med relevante myndigheder har gearet vores sikkerhed til det niveau som myndighederne og Salman Rushdies egne folk har fundet nødvendigt, fortæller Ulrik Ørum-Petersen, direktør for Heartland Festival.

Det indebærer blandt andet et tjek af festivalens gæster.

- Ved Salman Rushdie er vi blevet bedt om at indføre visitation af gæster, der skal ind og se talken. Så vi opfordrer alle til at komme i god tid, siger Janne Villadsen, der er udviklings- og kommunikationschef på festivalen.

- Men gæsterne kan føle sig fundstændig trygge, forsikrer hun.

Harme i den muslimske verden

Salman Rushdie er forfatteren bag den verdenskendte bog "De Sataniske Vers", der udkom i 1988, og som handler om profeten Muhammeds liv.

Bogens udgivelse skabte stor harme i dele af den muslimske verden, hvor bogen blev betragtet som blasfemisk.

Derfor udstedte den iranske ayatollah Khomeini i 1989 en fatwa mod Salman Rushdie. Ayatollahen opfordrede muslimer over hele verden til at dræbe forfatteren.

Rushdie i Danmark

Et af Salman Rushdies tidligere besøg i Danmark foregik i 1996, hvor han skulle modtage en europæisk litteraturpris i København. Og her fik den udstedte fatwa en betydning.

Besøget blev i første omgang aflyst af den daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, da der ikke kunne garanteres for forfatterens sikkerhed.

Det benægtede den britiske efterretningstjeneste dog. Efterfølgende kritiserede Salman Rushdie statsministeren for at ligge under for muslimsk pres.

Senere viste det sig, at truslen var reel. Men efterretningstjenesten kunne af hensyn til egne agenters sikkerhed ikke bekræfte den på daværende tidspunkt.

Salman Rushdie har besøgt Danmark flere omgange siden. Blandt andet da han skulle modtage H.C. Andersen-prisen i 2014.

Dengang bekræftede leder af vagtcentralen ved Fyns Politi, Torben Schultz-Pedersen, at Salman Rushdies besøg i Odense betød en øget opgave for Fyns Politi.