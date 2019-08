Skud mod far og søn er første store sag om dobbelt straf

For første gang har anklagemyndigheden i en større sag rejst tiltale med krav om dobbelt straf, fordi forbrydelsen er sket i en særlig zone.

Det er Fyns Politi, som mener, at den skærpede sanktion skal bruges i en sag, hvor der blev affyret skud i retning mod en far og dennes søn på fire år i Vollsmose i Odense.

Fem mænd er tiltalt. De skal have besiddet et skarpladt skydevåben, som den ene affyrede flere gange mod en bil med far og søn om eftermiddagen 20. februar på Bøgetorvet.

Alle er ansvarlige for skuddene, selv om kun den ene havde fingeren på aftrækkeren, hævdes det.

Specialanklager Klaus Lauridsen oplyser, at de fem sidder varetægtsfængslet frem til retssagen, der indledes i november ved Retten i Odense.

- Det er den første større sag af sin karakter, siger han.

Forud for sagen i retten vil han ikke sige noget om den straf, som anklagemyndigheden vil gå efter. Den behandles som nævningesag, hvor påstanden er mindst fire års fængsel. De fem vil frifindes.

Den tidligere regering gav sidste år politiet muligheden for at udpege bestemte områder, hvor der skal gives dobbelt straf i forhold til det normale. Fyns Politi brugte redskabet i februar netop mod Vollsmose.

Derefter har der været flere mindre sager om bøder og frihedsstraf, hvor straffen er blevet fordoblet i forhold til det normale niveau, oplyser specialanklager Klaus Lauridsen.

Lovændringen optrådte i planen "Et Danmark uden parallelsamfund", men fik kritik fra blandt andet Advokatrådet og tænketanken Justitia. Der er tale om en form for diskrimination, har det lydt. I praksis vil det være de udsatte områders lokale borgere, som rammes.

- Geografisk skærpede strafzoner strider imod de almindelige principper om lighed og forudsigelighed i retsstaten, har Advokatrådet sagt.

Herfra har man også mindet om, at man allerede har mulighed for en skærpet straf for voldelige opgør mellem bander.

I den konkrete sag om skuddene 20. februar mente politiet oprindeligt, at de fem forsøgte at dræbe far og søn. Den påstand er ikke med i anklageskriftet, som Ritzau har fået kopi af.

Det drejer sig derimod om at udsætte de to for livsfare og om skydevåbnet. Desuden er mændene tiltalt for i et kælderrum i Bøgeparken at have gemt i alt 336 skarpe patroner. To af mændene risikerer udvisning.

Skyderiet var blot endnu et led i en række voldelige begivenheder, mener politiet. Først var der 24. januar slagsmål i Bazar Fyn og et efterfølgende skyderi i Vollsmose. 29. januar var der igen skud i krydset Ådsumvej og Vollsmose Allé.

Udover en skærpet strafzone og visitationszoner har politiet øget patruljeringen i Vollsmose og Korsløkkeparken i perioder, hed det forleden i et svar til Folketingets retsudvalg.