Skud mod pusher udløste stor narkosag

Da en pusher fra Langeskov blev ramt af flere skud, gik politiet hurtigt i aktion

Tre fynske mænd er i dag blevet idømt mellem tre og tre et halvt års fængsel for at sælge hash, kokain og LSD. Det oplyser anklagerfuldmægtig ved Fyns Politi Lone Hesselmark til TV 2/Fyn. Derudover er de dømt for besiddelse af knive og skydevåben. Politiet kom på sporet af de tre mænd efter flere tip.

- Nogle kilder oplyser anonymt til politiet, at de her tre sælger narko fra en adresse i Langeskov, siger Lone Hesselmark .

Fyns Politi holder derfor øje med adressen og indleder en efterforskning af de tre mænd, der er henholdsvis 23, 24 og 25 år.

- Så sker der det, at den ene af de her mænd bliver skudt. Formentlig af nogle bandemedlemmer, og det speeder hele processen op. Politiet modtager også oplysninger om, at de her mænd er ved at anskaffe sig skydevåben, så de kan forsvare sig, fortæller anklageren.

Adressen i Langskov samt en række andre adresser bliver dernæst ransaget, og i den forbindelse dukker stofferne og våbnene op. Der bliver taget dna-prøver af mændene, og det viser en forbindelse til den anden østfynske narkosag, hvor der i går faldt dom på seks og fire års fængsel til to mænd. En af mændenes dna var nemlig på en pose med 101 gram kokain fundet i Munkebo i sagen fra i går.

De tre mænd bor i Ullerslev og Langeskov, mens den sidste ikke har fast adresse, men har opholdt sig hos sin kæreste i Odense.

Manden, der blev ramt af flere skud, overlevede. Han mødte op i retten på krykker.