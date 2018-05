Skuespiller forklædt som hjemløs overraskede elever i femte klasse

En skuespiller overraskede eleverne i femte klasse på Broby Friskole, som en del af konceptet "Den kulturelle rygsæk", der skal sikre kulturoplevelser til alle.

Når folkeskoletiden er ovre, skal rygsækken ikke bare være fyldt med slidte bøger og knækkede blyanter - nej, den skal også bugne af kulturoplevelser.

Det mener de i Faaborg-Midtfyn Kommune, der nu har gjort konceptet "Den kulturelle rygsæk" permanent for alle kommunens 6.000 elever fra 0. til 10. klasse.

- Vi har valgt at sige, at det skal prioriteres, fordi det giver så meget. Og kultur er en del af vores arv, så det er en helt naturlig ting for os, siger Kim Aas Christensen, der er formand for Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den kulturelle rygsæk er et samarbejde mellem alle folke- og friskoler i kommunen og fynske kulturinstitutioner.

Konceptet sikrer, at alle elever kommer i kontakt med forskellige kulturgenrer gennem skoletiden, og det skal sørge for at alle - uanset deres baggrund og smag - tager kulturen til sig.

Og det er ifølge skolelærer på Broby Friskole Stine Hjortø vigtigt:

- Børn bliver præsenteret for kultur - også børn, som måske ikke kommer i teatret, til koncert eller på museer, fortæller hun.

Overrasket af en skuespiller

På Broby Friskole er de i gang med at integrere den kulturelle rygsæk i undervisningen. Mandag skete det, da skuespiller Klaus Søndergaard forklædt som hjemløs, pludselig brød ind i femte klasse.

- Dav, har I set Sofie?

Herefter fulgte en halv times lang fortælling med effekter og masser af indlevelse.

- Det var sjovt, og lidt mærkeligt, sagde Andreas Vinberg Pedersen fra femte klasse på Broby Friskole.

Sammen med sin klassekammerat Sebastian Johan Rex Scihermacker, ville han ønske, at der var flere af den slags indspark i undervisningen.

- Helt sikkert. Det var mega-grineren, bliver de enige om.

Resten af skoletiden, kommer Sebastian, Andreas og resten af nu femte klasse til at prøve kræfter med forskellige kulturformer.

