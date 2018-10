Skulle købe sodavand: Tyv cyklede med hele kassen

Fredag aften var den igen gal i LokalBrugsen på Sankt Jørgens Gade i Odense. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

- En ukendt gerningsmand laver tyveri fra kassen, forklarer vagtchefen.

Det er ikke første gang, at brugsen i det centrale odense oplever kriminalitet. I foråret oplevede brugsen en lignedene episode, da en mand stjal fra kassen i butikken.

Skulle købe sodavand

Ifølge Thomas Bentsen foregav tyven at skulle købe sodavand i butikken.

- Han vandrer lidt rundt og går så op til kassen for at købe to sodavand, oplyser vagtchefen.

Kassen står åben, og manden beslutter sig for at lave "kassedyk".

Kunder blev fredag mødt af følgende skilt. Foto: Local Eyes

- Han tager kontanter fra kassen, forklarer Thomas Bentsen.

Ifølge Fyns Politi er manden fortsat på fri fod, men politiet har et godt signalement af gerningsmanden.

Han er dansk af udseende og omkring 180 centimeter høj samt almindelig af bygning. Derudover er han skaldet eller kronraget, har brune øjne og taler dansk uden accent.

På gerningstidspunktet var han iført en sort dynejakke med blå streger.

Gerningsmanden flygtede fra brugsen på en speciel cykel.

- Hele forhjulet er plastret til i reflekser, oplyser Thomas Bentsen.

Vidner kan kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.

