Voldsomt uvejr har retning mod Fyn: Her rammer skybruddene

Et uvejr er på vej ind over Fyn. Flere fynboer skal forberede sig på mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time.

Mandag skal flere fynboer forberede sig på en ordentlig regnskylle, når et uvejr, der har huseret i Syd- og Sønderjylland i morgentimerne drager videre ind over Fyn.

Ifølge TV 2 Vejret er det uvist, hvor meget torden der er tilbage i uvejret, når det rammer først i Middelfart.

- Men der kan optræde ganske markant og barskt vejr først på eftermiddagen, siger vejrvært Danny Høgsholt.

Læs også Hørte du også, det buldrede? - Danmark ramt af årets første tordenvejr

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler skybrud over flere fynske byer.

Kraftig vind

Sidst på formiddagen forventer DMI, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter i Middelfart og Assens. Senere trækker regnvejret ind over Fyn og rammer Sydfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Nordfyn fra klokken 12 til 18.30.

Der er risiko for, at skybruddet bliver fulgt af tordenbyger. Temperaturene ligger mellem 11 og 12 grader, og vinden bliver jævn til hård fra øst med vindstød over 15 meter i sekundet.

- Vi skal faktisk helt ud på aftentimerne, før det begynder at klare en smule op sydfra, siger Danny Høgsholt.