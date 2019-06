Trods sommervejr og 22 grader: Skybrud på vej til Fyn

Første mandag i årets første sommermåned er startet med solskin, varme og for de fleste bare ben, og temperaturerne i det fynske vil blive omkring de 22 graders varme. Men i løbet af mandag eftermiddag skifter vejret, og der er risiko for skybrud på Fyn.

Det voldsomme vejr kommer til Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn mellem klokken 14 og 22 mandag eftermiddag og aften.

DMI varsler om skybrud i løbet af mandagen på Fyn. Foto: DMI

Det drejer sig om en koldfront over den vestlige del af landet, der bevæger sig langsomt mod øst, mens den svækkes. Samtidig strømmer varm og ustabil luft over den østlige del af landet sydfra. Det skaber et område i Østdanmark - især Fyn - med regn- og tordenbyger.

Vær forberedt!

Når skybruddet kommer til Fyn, skal du være opmærksom på alle de lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter, som kan være oversvømmet.

Derudover er det vigtigt, at du tilpasser din kørselshastighed til sigtbarheden, da store mængder regn kan gøre det næsten umuligt at se noget. Hvis du ser en stor samling af vand på vejbanen foran dig, skal du prøve at køre uden om, da det kan være svært at vurdere, hvor dyb vandpytten er.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maksimalt seks timer

Skybrud er når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maksimalt 30 minutter

Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.



Kilde: TV 2 Vejret

Hvis du skal være fuldstændig på forkant med skybruddet, så skal du sørge for at tjekke dine tagrender, nedløbsrør og afløbsriste og lukke sine vinduer og døre.

Når uvejret er ude, og det voldsomme skybrud rammer Fyn, kan du med fordel søge ly indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer - undgå at søge ly under træer, lyder det fra DMI.

Nattens uvejr

For de fynboer, der ikke sover alt for tungt om natten, er det anden gang, de vil opleve en kraftig regn på ét døgn. Natten til mandag blev flere steder i Danmark - også Fyn - nemlig passeret af kraftige regn- og tordenbyger i nattens løb.

Nattens uvejr har ifølge DMI's lynpejlere resulteret i 175 lynnedslag over dansk område, hvoraf de fleste slog ned mellem klokken et og to i nat.

De officielt højeste nedbørsmængder i forbindelse med nattens byger har 'kun' været 9,7 millimeter i Tystofte på det sydvestlige Sjælland, men derfor kan det meget vel have lydt som mere regn, når man lå i sin seng og kunne høre det tromme på ruden. Regnen kom nemlig i løbet af meget kort tid på Fyn, og lokalt kan der også godt være faldet betydeligt mere regn.