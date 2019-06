Skybrud skyllede dyrskuets besøgstal ned

Weekendens dyrskue blev i år gevaldigt amputeret, da lørdagen skyllede væk i skybrud og torden. På Det Fynske Dyrskues anden dag besøgte blot 8.000 gæster skuet i Odense.

I takt med, at temperaturen steg søndag, steg dog også antallet af besøgende, og Det Fynske Dyrskue ender i 2019 med lige knap 44.000 gæster - et tilfredsstillende resultat ifølge den nye dyrskuechef Alex Nielsen.

Læs også Mere sikkerhed på dyrskue efter kvie trådte baby i hovedet

- Set i lyset af vejret er jeg tilfreds. Havde det været almindeligt vejr, havde jeg ikke været tilfreds, siger dyrskuechefen.

11.000 gæster fra målsætningen

Alex Nielsen havde håbet, at 55.000 gæster ville besøge dyrskuet i det første år med ham som chef.

- Og det havde vi også gjort, hvis vi ikke havde haft skybrud. Det kunne virkelig mærkes. Jeg var også blevet indendøre, hvis jeg ikke skulle på arbejde, siger han.

Det var i år 137. gang, at det traditionsrige fynske dyrskue blev afholdt, og selvom besøgtallene har svinget gennem årene, er det i sidste ende ikke antallet af betalende gæster, der er vigtigst for Alex Nielsen.

Læs også Maskeret drengegruppe på spil på dyrskuet: To 11-årige drenge slået

- For mig er det ikke afgørende, at der kommer mange mennesker, men mest at de, der kommer, har en god oplevelse, fortæller dyrskuechefen.

Det Fynske Dyrskue åbnede fredag med gratis adgang for skole- og daginstitutioner på Fyn og i Trekantområdet. Op mod 10.000 børn var på dyrskue i solskin fredag.