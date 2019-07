Skybrud spøger på solrig mandag

Fynboerne får solskin fra morgenstunden på den sidste mandag i juli, men senere på dagen ser billedet mere broget ud.

Temperaturerne ligger først på dagen omkring 20 grader, og solen skinner fra en nærmest skyfri himmel. Længere op ad dagen kan temperaturerne ramme omkring de 25 grader.

Læs også Løsning på vej: Beboere på gade i Middelfart plaget af regnvand

Den mere grå del af udsigten er, at der kan vente voldsom regn flere steder på Fyn. I hvert fald har DMI udsendt en risikomelding, der siger, at der kan komme både kraftig regn og skybrud. Varslet gælder for hele landet.

Kraftig regn er defineret ved, at der falder 24 milimeter regn eller mere på under 6 timer. Et skybrud er, når der falder 15 milimeter regn eller mere på 30 minutte eller under.

Desuden kan der også komme tordenbyger. Præcis hvor på Fyn uvejret rammer er dog ikke helt sikkert.

Også tirsdag og torsdag kan der vente tordenbyger og voldsom regn.

Læs også Forsyningsselskab advarer: Regnvandssøer er ikke til badning