Skyderi i Vollsmose: Politi holder ikke sigtet tilbage

Efter skyderi i Vollsmose blev en 21-årig mand sigtet for forsøg på manddrab. Nu har politiet løsladt ham, selvom han stadig er sigtet.

Torsdag middag ophævede Fyns Politi visitationszonen i Vollsmose.

11 timer senere skete et nyt skyderi. Omkring klokken 23 modtog Fyns Politi anmeldelser om, at bagsædepassageren på en knallet havde afgivet flere skud mod en gruppe mennesker, der var samlet i Birkeparken.

Ingen personer blev ramt ved hændelsen og politiet er tilsyneladende på bar bund i sagen.

Der er ikke fundet patronhylstre eller anslagssteder fra projektiler, og selvom den 21-årige mand blev anholdt i Bøgeparken i nat, valgte politiet at løslade ham fredag eftermiddag. Det var lang tid før de 24 timers frist for et grundlovsforhør var udløbet.

Politiet vurderer ikke, at der har været grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.

Hvad den nærmere begrundelse for ikke at kræve ham fængslet er, kan vagtchefen ikke oplyse. Den 21-årige er dog stadig sigtet for forsøg på manddrab, skriver Ritzau i en pressemeddelse.

Visitationszonen blev indført i Vollsmose efter to skudepisoder 12. og 13. juli. Heller ikke her blev nogen ramt.