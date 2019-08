Omskifteligt mandagsvejr: Skyer, byger og sol

Skolernes ferie er slut, og for mange familier betyder det, at mandag er dagen, man vender tilbage til hverdagen. Og godt det samme, for hvis man vil ud at nyde vejret denne mandag, kunne det ske at blive en blandet fornøjelse.

Dagen begynder solrigt og tørt, men med en smule skyer på himlen, og temperaturerne ligger omkring 17 grader.

Ude fra Nordsøen trækker der dog fronter ind over Danmark, og det betyder byger på Fyn. Hvor og hvornår de falder er dog mere usikkert.

Temperaturerne stiger til omkring 20 grader længere op ad dagen. Det er også cirka det niveau badevandstemperaturerne ligger på ved de fynske kyster.

Mandagens byger er blot begyndelsen på en uge, der byder på køligt vejr og masser af regn.

Flere steder på Fyn kan der i den kommende uge falde over 40 millimeter regn, og temperaturerne kommer sandsynligvis ikke 20 grader.

Fredag siger prognoserne, at man end ikke kommer over 16 grader.

