Alsidigt weekendvejr: Skyer, byger og tåge - og måske endda også lidt sol

Weekendens vejr byder på lidt af hvert.

Det starter flere steder med tåge og byger, men senere på lørdagen bliver der også mulighed for en smule sol.

- Det bliver nogenlunde det samme som fredag med masser af skyer. Men skyer som - i hvert fald i perioder - kan være lidt tynde i det, så man kan se, hvor solen er. Måske åbner der sig en lillebitte sprække, så der kan sprede sig nogle stråler ned igennem, siger Thomas Mørk, der er meteorolog hos TV 2 Vejret.

Temperaturen kommer til at ligge på en tre-fire grader dagen igennem, og der kan som nævnt også være lidt regn i luften.

Søndagsregn

Hvor lørdagen trods alt ser nogenlunde fornuftig ud, årstiden taget i betragtning, så bliver søndag en anderledes våd fornøjelse.

- Søndag bliver en overgangsdag, hvor et mindre regnvejr passerer Fyn fra nordøst. Det åbner så til gengæld for, at en klar og tør luft kan strømme ned over det fynske, siger Thomas Mørk.

For mandag og tirsdag, og tildels også onsdag, ser lige nu ud til at blive anderledes fine dage med masser af efterårssol. Prisen for det er til gengæld nattefrost med start fra natten til mandag.

