Skyet fredag med risiko for regn

Et skydække over Fyn sørger for en lidt lunere fredag morgen end ventet.

- Skyer ligger inde over regionen, og det holder lidt på varmen, så det er lige knap så koldt til morgen, som det kunne have været, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.

- Temperaturerne i morgentimerne ligger i underkanten af ti grader, fortæller hun.

Risiko for regn

Selv om de fleste steder på Fyn har oplevet en tør morgen, er der risiko for regn, især som dagen skrider frem.

- Der kan være nogle små dryp i luften i morgentimerne. I løbet af dagen bliver det nok til lidt mere end smådryp, siger Lone Seir.

Det vil dog kun være i perioder, at det regner, og der vil være mulighed for at se solen, især sidst på dagen. Temperaturen vil i løbet af dagen komme op på 11 grader, og der vil være en frisk vind.

Fredag aften vil til gengæld være tør, og vejret vil klare op nogle steder.