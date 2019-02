Skyet søndag med mere regn

Skyer med regn kommer til at præge søndagens vejr.

I løbet af formiddagen vil regnen komme fra sydvest og fordele sig over Fyn. Vi får altså endnu en dag med nedbør.

- Dagen starter egentlig meget fint. Men i løbet af dagen er der lagt op til regnvejr. Især Sydøstfyn får en våd søndag, lyder det fra Anders Brandt, vejrvært hos TV 2 Vejret.

Temperaturerne kommer til at ligge omkring 5 grader.

Mindre blæst end lørdag

Søndagens vejr fortsætter altså i weekendens grålige nuancer. Til gengæld er vinden aftaget i forhold til lørdagens blæsevejr.

De kraftige vindstød lørdag fik Vejdirektoratet og 'Sund og Bælt' til at udsende varsler for adskillige fynske broer, hvor det blev frarådet at krydse i vindfølsomme køretøjer.

Først opklaring natten til mandag

Det vil fortsætte med at regne søndagen igennem, men sidst på dagen og natten til mandag vil det begynde at klare lidt op. DMI oplyser, at det mere tørt og lidt opklarende vejr vil komme vestfra.

Ifølge vejrvært Anders Brandt fra TV 2 Vejret vil opklaringen måske ramme Nordfyn allerede sidst på eftermiddagen, mens den østlige del af Fyn vil blive ved at få regn.

Søndag aften kommer temperaturerne til at ligge nede mellem 1 og 3 grader.

I de sene timer tager vinden til og bliver jævn til hård fra nordvest.