Skyl frugt og grøntsager grundigt: Fynboer smittet med leverbetændelse

Ni danskere er smittet med hepatitis A. Enkelte patienter bor på Fyn. I alt er 42 personer i seks forskellige lande smittet med den samme hepatitis A-virus. Smittekilden kendes ikke.

Ni danskere mellem 8 og 72 år har fra januar til april fået konstateret leverbetændelse forsaget af den samme hepatitis A-virus.

Det oplyser Statens Serum Institut.

I alt 42 patienter fra seks forskellige europæiske lande er konstateret smittet i årets første måneder.

De er dels smittet i eget land, dels smittet efter en rejse til Marokko.

- Vi kan se, at de alle er blevet smittet med præcis samme type virus, så derfor kalder vi det et internationalt udbrud, siger Tyra Krause, overlæge og chef på Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut.

Der er dog ikke kommet nogle nye anmeldelser om leverbetændelse forsaget af hepatitis A-virussen i maj, så Statens Serum Institut formoder, at sygdommen er på retur.

De ni danskere udgøres af fem kvinder og fire mænd. De fleste bor på Sjælland, men enkelte patienter bor på Fyn og i Jylland. Syv af dem har været indlagt på hospitalet.

Bortset fra én patient, der har rejst til Marokko, formoder man, at de alle er smittet i Danmark.

Ud over Danmark drejer det sig om patienter fra Holland, Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien.

Feber, kvalte og diarré

Smittekilden kendes endnu ikke, men man regner med, at virussen stammer fra en fødevare, der er blevet distribueret i flere europæiske lande.

Statens Serum Institut opfordrer derfor til, at man holder en god hånd- og køkkenhygiejne og skyller friske bær, frugter og grøntsager grundigt, inden man spiser dem.

De fleste hepatitis A-tilfælde har et mildt forløb med ukarakteristiske symptomer som feber, kvalme, mavesmerter og diarré.

De fleste børn under fem år får ingen symptomer, mens de fleste voksne vil opleve en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt mørkfarvning af urinen og lys afføring.

