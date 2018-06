Skyldte 187.000 kroner i dummebøde og narkogæld: Tævede samboen i stedet

En 36-årig mand blev tævet og udsat for trusler, fordi hans sambo skyldte 187.000 kroner i narkogæld og dummebøde. Nu er en 28-årig faaborgenser dømt i sagen.

Torsdag aften blev en 28-årig mand fra Faaborg idømt fem års fængsel for adskillige forhold.

- Han er dømt for at have solgt 4,5 kilo hash. Han er dømt for at have købt ikke under 385 gram kokain i København og for at have solgt det videre på Fyn. Og så er han dømt for røveri, afpresning og ulovlig tvang i forbindelse med indkrævning af narkogæld, fortæller specialanklager Klaus Lauridsen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det er lidt kompliceret. Det er sådan, at ham, der skylder den 28-årige penge, går under jorden.

Jeg kan fortælle, at flere af mændene i sagen har relationer til hooliganmiljøet omkring OB Klaus Lauridsen, specialanklager

Så den 28-årige hovedmand opsøgte i stedet mandens tidligere sambo i Odense sammen med en medgerningsmand.

- Og så siger den 28-årige, at nu skal samboen betale den her gæld på 187.000 kroner. Narkogælden var omkring 130.000 kroner og resten var en dummebøde. Så han skulle i princippet overtage gælden, fortæller specialanklageren.

Fik tæv og blev truet med kniv

Den 36-årige blev udsat for vold og trusler med en kniv. Til sidst tog mændene den 36-åriges playstation og stak af.

- Den 36-årige var i retten for at afgive sin forklaring. Han fortalte, hvordan det havde påvirket ham. Og det har været en ret traumatiserende oplevelse for ham, siger Klaus Lauridsen, der fortæller, at den 36-årige kendte mændene, men at han intet havde med sagen at gøre.

- Det var bare den forkerte sambo, han havde valgt.

Medgerningsmanden fra overfaldet er gået under jorden og er stadig efterlyst, fortæller Klaus Lauridsen.

- Der er udstedt en europæisk arrestordre på ham, så ham mangler vi stadigvæk.

Udover den 28-årige faaborgenser blev en 29-årig mand også dømt for at have modtaget og opbevaret 250 gram kokain for den 28-årige. Ligesom han blev dømt for hæleri. Han havde modtaget 24.000 kroner, som skulle gives til den 28-årige. Den 29-årige fik et år og ni måneders fængsel.

- Jeg kan fortælle, at flere af mændene i sagen har relationer til hooliganmiljøet omkring OB, oplyser Klaus Lauridsen.

Den 28-årige faaborgenser har siddet varetægtsfængslet siden november 2017. Han ankede dommen.

