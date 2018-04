Slået ihjel af mor eller far: 14 fynske børn dræbt

Siden 2001 er 14 børn slået ihjel af deres forælder. Senest mistede en seksårig pige og en otteårig dreng tirsdag livet.

Tirsdag eftermiddag slog en 47-årig far to af sine tre børn ihjel i hjemmet i Kirkeby i Svendborg. Manden blev fundet død samtidig med, at politiet fandt børnene dræbt.

Siden 2001 har ni fynske forældre taget livet af 14 børn. Den seksårige pige og den otteårige dreng, der døde tirsdag, er det trettende og fjortende barn, der slås ihjel af enten mor eller far.

Se oversigten her.

