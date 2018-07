Slået med jernstang af ung mand efter tur i Fakta

Efter en tur i Fakta blev en 52-årig mand overfaldet med en jernstang og fik stjålet sin pengepung.

En 52-årig mand blev sent torsdag aften slået med en jernstang og fik stjålet sin pengepung.

Manden havde været i Fakta i Kochsgade tæt på rundkørslen for at handle. Da han gik ud af supermarkedet, blev han overfaldet af gerningsmanden. Den 52-årige er kommet til skade med sin fod, der fik et kraftigt slag.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.30, fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

Efterlyser ung mand

Fyns Politi efterlyser gerningsmanden, der er ikke-etnisk dansk, mellem 18 og 20 år og cirka 180 centimeter høj. Han har langt krøllet hår og taler dansk uden accent. Han var iført sort trøje, sorte shorts og Adidas-sko.

Ifølge Anders Furbo Therkelsen er politiet i gang med at kigge nærmere på overvågningsvideo fra Fakta. Det er muligt, at gerningsmanden havde set, hvor mange penge den 52-årige Fakta-kunde havde, mens han handlede.

Hvis du har set noget i eller omkring Kochsgade torsdag aften, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.