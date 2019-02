Jægersoldat på Grønlands-ekspedition: Slæde har fået "bryster" monteret til bedre løfteteknik

En slæde er ikke bare en slæde. Og en hundeslæde er i udpræget grad noget helt specielt.

Det ved den tidligere soldat i både Jægerkorpset og Sirius-patruljen, fynske Erik B. Jørgensen, alt om.

Sammen med et andet tidligere medlem af Sirius-patruljen, Jesper Ganc-Petersen, er han på vej på et fire måneder langt togt over Nordøstgrønland.

- Jeg har bygget slæden sammen med en god kammerat, Torben, der bor i Haderslev. Vi kender hinanden helt tilbage fra tiden i Den Kongelige Livgarde. Han er tømrer og har et værksted. Så vi byggede den i løbet af tre dage dernede, fortæller Erik B. Jørgensen, mens han står og kigger på hundeslæden, der i en periode har været opmagasineret på forældrenes gård ved Herrested.

Hundeslæden skal i løbet af den 100 dage lange ekspedition i Nordøstgrønland trækkes af 16 slædehunde.

- Dem har vi lejet af en lokal fanger i Thule. Det er dyrt, men afgørende nødvendigt at have gode hunde på så lang en tur, slår Erik B. Jørgensen fast.

Han ved, hvad både hunde og slæde skal kunne. Efter værnepligten i militæret vendte han tilbage til landbruget på Fyn, men fik hurtig udlængsel.

Den blev i første omgang styret af et to-årige ophold hos Sirius-patruljen. Siden fulgte flere år hos Jægerkorpset, inden han blev eventyrer på fuld tid.

Det sidste betyder, at han fortæller om sine eventyr i Grøndland, Alaska og andre steder i bogform, ved foredrag og på sin hjemmeside www.komud.dk.

- Enhver stolt hundeslæde skal da have et navn, så det skal vores også, siger Erik B. Jørgensen, der får følgeskab af den tidligere Sirius-kollega Jesper Ganc-Petersen.

- Navnet er "Freuchen". Et helt oplagt navn, synes jeg af mange årsager. Peter Freuchen var en af stifterne af "Eventyrernes Klub" i Danmark i 1938. Han bestyredede grønlandsfareren Knud Rasmussens handelsstation i mange år og var lokal gift i Qaanaaq-området, hvor vi skal op, fortæller Erik B. Jørgensen, der i dag selv er medlem af "Eventyrernes Klub".