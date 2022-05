Landmand frygter vandet: - Odense Kommune oversvømmer min slægtsgård

Ekspert: Halvdelen af høsten tabt

Men Steen Bjerggård Hansen accepterer ikke forvaltningens svar. Han kan mærke, at jorden er mere sumpet. Og han har også en eksperts ord for det.

Siden indvielsen af det nye dige i november 2020 har familien indtil videre postet 250.000 kroner i ekstern konsulentbistand.

Blandt andet har en ekspert i agra-hydrologi vurderet, at høstudbyttet er halveret på flere af Steen Bjerggård Hansens arealer.

Men Steen, helt ærligt, har det her nogensinde været god tør landbrugsjord?

- Ja, det har det da. Og du kan også se det på luftfotos helt tilbage i tiden. Arealerne har været veldrænede og dyrket helt ud til kanten. Som sagt, jeg er syvende generation her på gården. Min far og bedstefar dyrkede også den her jord.

Sidste stop: Retssag

I halvandet år har landmandsparret forsøgt at få kommunen i tale.

- Men uanset, hvad vi gør, får vi bare at vide, at der ikke er noget problem, siger Natasza Bjerggård Hansen.

Så i februar traf de en beslutning. De stævnede Odense Kommune.

- Det har jeg det rigtig skidt med. Det er et meget stort skridt for os. At stævne sin egen kommune - at indlede en retssag - synes jeg er uværdigt. Og jeg synes ikke, det skulle være nødvendigt, siger Steen Bjerggård Hansen.

- Det siger jo sig selv, at når vi bruger en formue på konsulentbistand og anlægger en retssag, er det ikke noget, vi gør for sjov, siger Natasza Bjerggård Hansen.

De ønsker bare et højvandslukke, der virker.

- Vi beder ikke om erstatning eller om at blive forgyldt. Men vi har brug for, at mennesker af kød og blod - politikere - som vil tage fat i den her sag og få den løst, siger Steen Bjerggård Hansen.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår parterne mødes i retten.