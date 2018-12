Slagter får endnu en sur smiley - nu er han politianmeldt

Der er problemer med rengøringen hos slagterbutikken Richardts Kød på Mølmarksvej i Svendborg. Det mener i hvert fald Fødevarestyrelsen, der for tredje gang på fire måneder har givet Richardts Kød en sur smiley.

Derudover er slagteren i denne omgang også blevet politianmeldt. Det oplyser Fødevarestyrelsen, der under sit seneste kontrolbesøg konstaterede beskidte vægge, fedtede gulve og indtørrede madrester i kødhakkeren.

Fødevarestyrelsen har givet smørrebrødsforretningen påbud om at udarbejde en rengøringsplan i produktionslokalerne, heriblandt maskiner og redskaber, to kølerum samt tørvarelager.

Det skyldes, at måden, slagteren gør rent på, ikke er god nok, konkluderer Fødevarestyrelsen. I rapporten nævnes det, at vægge og hylder i kølerum eksempelvis er fedtede og med indtørrede belægninger.

Ejer: Det er småting

Ejer Richardt Larsen fortæller, at han gør rent hver dag og beskriver over for TV 2/Fyn Fødevarestyrelsens kritik som småting og noget pjat.

Han frygter ikke, at hans mange kunder flygter, da de ifølge ham udmærket ved, at han har styr på tingene i sin slagterbutik.

Han ønsker dog ikke at uddybe yderligere over for TV 2/Fyn.

Ifølge Fødevarestyrelsen skal Richardts Kød have udarbejdet en rengøringsplan senest 12. december.

Det er ikke første gang, at der ifølge Fødevarestyrelsen er problemer med rengøringen. I 2015 fik Richardt Larsen en bøde på 30.000 kroner for mangelfuld rengøring og for varme kølemontrer.

Smiley-ordningen har eksisteret siden 2001 og giver med jævne mellemrum restauranter og caféer et mere eller mindre smilende ansigt eller en sur smiley. Sure smileyer medfører bøder eller politianmeldelser.