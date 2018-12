Henrik Qvortrup: Slap håndtering af sag om dyrt Anker Boye maleri

Henrik Qvortrup, som lige nu er aktuel med en ny bog om Lars Løkke Rasmussens regeringer siden 2015, er ikke imponeret over den måde, som Odense Kommune har håndteret kommunikationen i forbindelse med afsløringen af et maleri af den tidligere borgmester Anker Boye (S).

Samme meldinger kommer fra politisk kommentator Jesper Buch og samfundsredaktør Jakob Risbro, som desuden kritiserer politikerne i Odense Byråd for at lurepasse:

- Byrådet eller økonomomiudvalget burde have aktivt været på banen for at bakke op om portrættet af den tidligere borgmester, siger de.

Kommunikationen for slap

Henrik Qvortrup mener, at Odense Kommune med politikerne i spidsen skulle været gået helt anderledes offensiv til værks.

- Jeg synes, at man skulle have sagt: Hør her kære vælgere. Vi har valgt at investere 250.000 kroner i et maleri. Vi ved godt, at I synes, det er rigtig, rigtig mange penge. Men vi har gjort det med åbne øjne, fordi vi synes, at det er utrolig vigtigt, at vores mangeårige borgmester får et værdigt minde på Rådhuset. Vi står på mål for den her beslutning. Punktum.

- Det havde været ærlig kommunikation, og det havde givetvis også givet uro, men så var der ikke nogen, som kunne hævde, at politikerne ikke turde stå på mål for den beslutning, de havde taget, siger Henrik Qvortrup.

Poltikere lurepasser i sagen

Jesper Buch og Jakob Risbro kritiserer politikerne i byrådet for lurepasse.

- Man kan i hvert fald sige, at politikerne er fløjet lavt under radaren i den her historie. Det var jo byrådets beslutning, at der i sin tid skulle bruges penge på et maleri. Jeg antager, at byrådet står bag fremtidige borgmesterportrætter. I hvert fald jeg ikke hørt nogle politikere sige, at traditionen skal stoppes, og derfor burde de have været mere aktive for at bakke op.

- På den måde kan man godt kalde dem dårlige kolleger i forhold til hinanden. Det er jo ikke Anker Boye, som skal forsvare det her maleri - det skal byrådet, og det har de ikke gjort, siger Jesper Buch.

- Eller også kunne økonomiudvalget, som består af rådmænd og borgmester være gået ud og sagt, at det her står vi samlet bag, fordi vi gerne vil skrive Odense Kommunes historie. Det havde været et stærkt signal, og det kunne måske have fået nogen af kritikerne til at trække følehornene til sig, supplerer Jakob Risbro.

Vi står på mål, så knyt sylten

Henrik Qvortrup drager paraleller til sagen om den tidligere borgmester i København Niko Grünfeld, som i efteråret kom i modvind efter at have brugt et større beløb på indretningen af sit borgmesterkontor.

- Han fik store problemer fordi han kom med for mange søforklaringer, siger Henrik Qvortrup.

- Udenrigsminister Anders Samuelsen greb det til gengæld meget fornuftigt an, da han røg ud i en tilsvarende shitstorm, fordi han havde brugt over 300.000 kroner på at indrette sit udenrigsministerkontor. Men Anders Samuelsen sagde "knyt sylten". Det her kontor er mødested for udenlandske ambassadører og kan ikke indrettes med Ikea-møbler. Det er en ærlig form for kommunikation, som jeg tror man kan nå længere med.