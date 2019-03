Det' ikk' så Ringe endda: Slidte boliger får makeover for millioner

Lisbeth Jensen viser rundt blandt de 68 gule rækkehuse i Vesterparken i Ringe.

- De trænger til renovering. Tagene er meget dårlige, og vinduer og døre er utætte.

Lisbeth Jensen er formand for boligselskabet BSB i Ringe. Og i årevis har de almene boliger trængt til dét, som ejendomsmæglere ville kalde for en særdeles kærlig hånd.

Nu kan jeg sparke til bolden og se målet for enden af tunnelen Lisbeth Jensen, formand for boligselskabet BSB

Men nu er den kærlige hånd på vej til området, for beboerne har netop stemt ja til en helhedsplan, hvor de 68 boliger får en gennemgribende renovering.

- Det er ingen hemmelighed, at der bor mange ældre i Vesterparken. Vi ser gerne, at der også kommer flere børnefamilier til. Det vil være godt for alle. Personligt har jeg også fået flere henvendelser fra netop børnefamilier, der gerne vil bo hos os, fortæller Lisbeth Jensen.

Tagene på rækkehusene i Vesterparken er så ødelagte, at der er stor risiko for at pladerne knækker, hvis man går på dem. Foto: Ole Holbech

Renoveringen begynder til september og kommer til at koste 56 millioner kroner. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

- Der bliver en lille huslejestigning, men det ville være værre, hvis vi skulle have taget et lån, og Landsbyggefonden ikke ville spille med i det her, fortæller Lisbeth Jensen.

Huslejen på en bolig på 61 kvadratmeter stiger med 542 kroner om måneden - til gengæld forventes det også, at varmeregningen bliver mindre, når utætte vinduer og døre bliver skiftet ud.

Sådan her ser planen ud for området i Ringe. Foto: Grafik Domea

Under renoveringen skal alle beboerne genhuses - enten i en anden bolig i boligselskabet eller man kan vælge en privat løsning.

Beslutningen om renoveringen har været længe undervejs.

- Det er en temmelig stor renovering, og det har taget flere år, konstaterer Lisbeth Jensen.

Hvordan er det så for dig som formand at kunne sige: Nu går vi i gang?

- Nu kan jeg sparke til bolden og se målet for enden af tunnelen, griner Lisbeth Jensen.