Slingrende fragtskib stoppet i Storebælt: Fuld kaptajn anholdt

Et portugisisk fragtskib slingrede gennem Storebælt, og kontakten med kaptajnen var uklar. Nu er den russiske kaptajn anholdt.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

88 meter langt udenlandsk fragtskib tilbageholdt i Storebælt i nat. Kaptajn mistænkt for at være beruset. — Forsvaret (@forsvaretdk) April 18, 2018

Først på natten blev forsvaret opmærksom på, at skibet Rix Partner havde et mistænkeligt sejlladsmønster. Skibet, som er indregistreret i Portugal, begyndte at slingre og bevæge sig uden for den rute, som det egentlig burde følge.

- Kommunikationen med skibets russiske kaptajn er også uklar og usammenhængende, fortæller Michael Horn, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter til TV 2/Fyn onsdag morgen, og fortsætter:

- Vi mistænkte ham for at være påvirket af alkohol.

Ifølge Forsvarets Operationscenter var det et 88 meter langt skib, der var på vej fra Frederiksværk til Papenburg i Tyskland, men kom ud af kurs.

Fuld kaptajn i land

I samarbejde med politiet blev skibet standset, og kaptajnen bliver transporteret i land.

Den russiske kaptajn har fået taget en blodprøve, og man ved nærmere i løbet af onsdagen, hvor fuld han var under sejladsen i Storebælt.

- Der var vidst ingen tvivl om, at han var fuld, siger vagtholdslederen.

Han skal i hvert fald være fuldstændig ædru før, han kommer med noget som helst skib Michael Horn, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter

Det store fragtskib ligger nu til anker syd for Storbæltsbroen. Og det vil det ifølge Michael Horn gøre, indtil man ved, hvad der skal ske med kaptajnen. Både politiet og Søfartsstyrelsen skal afgøre, hvad kaptajnens skæbne bliver.

- Men han skal i hvert fald være fuldstændig ædru før, han kommer med noget som helst skib, siger vagtholdslederen og fortsætter:

- Der er nogle andre regler, end hvis der var tale om en fuld bilist. Det er et vurderingsspørgsmål, når det kommer til søfart.

- Nu får vi undersøgt blodprøven, og imens er kaptajnen tilbageholdt. Han skal sigtets for overtrædelse af søloven, og der kommer formentlig også noget med en bøde, siger Anders Mikkelsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV Øst.

Skibet fragtede, hvad man betegner som almindeligt gods. Det vil sige, at det ikke var noget bestemt som for eksempel olie eller lignende, at skibet havde med ombord.

